Тео Эрнандес перешел из «Милана» в «Аль-Хиляль»
«Милан» объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляль».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма сделки между клубами составит 25 миллионов евро.
«Клуб хотел бы поблагодарить Тео за эти шесть лет совместной работы и пожелать ему всего наилучшего в его личных и профессиональных начинаниях», — говорится в заявлении «Милана».
Эрнандес играл за итальянскую команду с 2019 года. В сезоне-2024/25 27-летний защитник провел 49 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.
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|Интер
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2
|Наполи
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|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Болонья
|0
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|0
|0
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|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
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|0-0
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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