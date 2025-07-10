Тео Эрнандес перешел из «Милана» в «Аль-Хиляль»

«Милан» объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса в «Аль-Хиляль».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма сделки между клубами составит 25 миллионов евро.

«Клуб хотел бы поблагодарить Тео за эти шесть лет совместной работы и пожелать ему всего наилучшего в его личных и профессиональных начинаниях», — говорится в заявлении «Милана».

Эрнандес играл за итальянскую команду с 2019 года. В сезоне-2024/25 27-летний защитник провел 49 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.