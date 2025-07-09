Защитник «Милана» Тшау отказался переходить в «Комо». За игрока предлагали 25 миллионов евро

Защитник «Милана» Малик Тшау отклонил предложение «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Россонери» приняли предложение по 23-летнему немцу в размере 25 миллионов евро, но сам футболист ответил отказом.

Тшау выступает за «Милан» с августа 2022 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 31 матч, получил 3 желтые карточки, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.