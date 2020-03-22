Андрей Шевченко: «Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил поддержку Италии в борьбе с коронавирусом. Второй бомбардир в истории «Милана» опубликовал фотографию здания Городского совета Киева, подсвеченного цветами итальянского флага.

«Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом», — написал Шевченко в Twitter.

Ukraine ?? is supporting Italy ?? in fighting against COVID-19??

City Hall of Kyiv ???



L'Ucraina ?? supporta l'Italia ?? nella lotta contro il COVID-19 ??

City Hall di Kiev ??? pic.twitter.com/DyOJ8La6YI — Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 21, 2020

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В Италии зафиксировано наибольшее количество смертей — 4825, больше, чем в Китае, где изначально произошла вспышка эпидемии.

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