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У Пентека было восемь тренеров за полтора года. Вот как это примерно выглядело

12 февраля 2020, 20:24
Кшиштоф Пентек и его тренеры. Фото B/R
Кшиштоф Пентек и его тренеры. Фото B/R
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Портал Bleacher Report опубликовал коллаж, посвященный нападающему «Герты» Кшиштофу Пентеку. Футболист за полтора года — с июня 2018 по февраль 2020 года — успел поиграть под руководством восьми тренеров.

В «Дженоа» Пентек с июня 2018 по январь 2019 года работал с Давиде Баллардини, Иваном Юричем и Чезаре Пранделли.

В «Милане» с января 2019 по январь 2020 года Пентеком руководили Дженнаро Гаттузо, Марко Джампаоло и Стефано Пиоли.

В начале этого года Пентек перешел в «Герту» к Юргену Клинсманну, но в феврале его сменил Александр Ноури.

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