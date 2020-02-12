У Пентека было восемь тренеров за полтора года. Вот как это примерно выглядело

Портал Bleacher Report опубликовал коллаж, посвященный нападающему «Герты» Кшиштофу Пентеку. Футболист за полтора года — с июня 2018 по февраль 2020 года — успел поиграть под руководством восьми тренеров.

Krzysztof Piatek has had EIGHT managers in less than two years ? pic.twitter.com/nZKMBh23Qs — B/R Football (@brfootball) February 12, 2020

В «Дженоа» Пентек с июня 2018 по январь 2019 года работал с Давиде Баллардини, Иваном Юричем и Чезаре Пранделли.

В «Милане» с января 2019 по январь 2020 года Пентеком руководили Дженнаро Гаттузо, Марко Джампаоло и Стефано Пиоли.

В начале этого года Пентек перешел в «Герту» к Юргену Клинсманну, но в феврале его сменил Александр Ноури.