Ковач потребовал большего уважения от СМИ к тренерам и своей работе

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач провел активную дискуссию с представителями СМИ накануне матча 9-го тура чемпионата Германии против «Униона». Хорватский специалист потребовал большего уважения к тренерам и своей работе. Он отметил нервную обстановку и давление на него.

Ранее сообщалось, что Ковач может быть уволен после ухода президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. 67-летний функционер покинет свой пост после новых выборов, которые пройдут 15 ноября.

Хенесс поддерживал Ковача, несмотря на критику хорватского специалиста, в то время как председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, наоборот, хотел бы сменить тренера. Румменигге хочет пригласить в клуб бывшего главного тренера «Лейпцига» Ральфа Рангника.

После восьми туров «Бавария» набрала 15 очков и занимает третье место в чемпионате Германии.

Update @FCBayern: Niko Kovac has discussed today the media intensively and demanded more respect for the coaches and his work. His nervousness and the pressure on him were for the first time to be noted strongly — Christian Falk (@cfbayern) 25 октября 2019 г.

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