Салах в старте "Ливерпуля" на матч-открытие АПЛ сезона-2019/20 с "Норвичем"

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Норвича" на матч 1-го тура чемпионата Англии, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет на стадионе "Энфилд", начало - в 22.00 (мск).
Стартовый состав "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум - Ориги, Салах, Фирмину.
Стартовый состав "Норвича": Крул - Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис - Трибулль, Маклин, Буэндия, Штиперманн, Кантуэлл - Пукки.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Норвич".
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
Our first line-up of the new @premierleague season 👊 #LIVNOR
Tonight's squad to face @LFC at Anfield ⬇️ #ncfc pic.twitter.com/LeZVWKh17t— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 9, 2019
Чемпионат Англии: статьи, обзоры, новости, онлайн-трансляции матчей
Загрузка...