Окслейд-Чемберлен признан лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре
8 ноября 2019, 20:32
Полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена признали лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре, сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем месяце хавбек провел три матча во всех турнирах и забил три гола: сделал дубль в ворота «Генка» (4:1) в Лиге чемпионов и отметился голом в ворота «Арсенала» (5:5, 5:4 — по пенальти) в Кубке английской лиги.
BOSS goals ??— Liverpool FC (@LFC) November 8, 2019
BIG performances ? @StanChart Player of the Month ?
A stunning October for @Alex_OxChambo ? pic.twitter.com/usmMk4v6fK
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