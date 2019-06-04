Марадона хочет возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о желании возглавить "Манчестер Юнайтед". Он добавил, что при нем клуб сможет выигрывать трофеи.

– Если "МЮ" нуждается в тренере, я тот человек, который подойдет им, – приводит Four Four Two слова Марадоны. – Они продают много футболок по всему миру, но им нужно и выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них. " Манчестер Юнайтед" долго был моей любимой английской командой. У них было так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона.

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Затем он возглавлял клубы из ОАЭ - "Аль-Васль" (2011-2012) и "Аль-Фуджайра" (2017—2018). В 2018 году он возглавил "Дорадос", который покинул в апреле текущего года.