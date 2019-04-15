ФИФА скорбит в связи с годовщиной трагедии на "Хиллсборо"

ФИФА в официальном Твиттере выразила соболезнования родным жертв трагедии на "Хиллсборо". Сегодня, 15 апреля, исполнилось 30 лет трагическим событиям.

В матче 1/2 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" на стадионе "Хиллсборо" произошла массовая давка, ставшая причиной смерти 96 фанатов "красных".

Долгое время виновниками давки назывались болельщики, однако независимая комиссия провела расследование, по итогам которого были выявлены плохая организация и ошибки в работе полиции.