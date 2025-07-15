Источник: «Айнтрахт» отказался продавать Экитике «Ньюкаслу» за 80 миллионов евро

«Айнтрахт» отказался от предложения «Ньюкасла» о переходе форварда Юго Экитике, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб предлагал за 23-летнего француза 80 миллионов евро. Немецкий клуб хочет выручить за игрока более крупную сумму.

Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.