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15 июля 2025, 12:47

«Ньюкасл» близок к трансферу форварда «Айнтрахта» Экитике за 80 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает ESPN.

По информации источника, сумма трансфера составит 80 миллионов евро. 23-летний форвард уже согласовал с «сороками» условия контракта и готов пройти медосмотр.

Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.

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