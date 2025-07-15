«Ньюкасл» близок к трансферу форварда «Айнтрахта» Экитике за 80 миллионов евро

Нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике близок к переходу в «Ньюкасл», сообщает ESPN.

По информации источника, сумма трансфера составит 80 миллионов евро. 23-летний форвард уже согласовал с «сороками» условия контракта и готов пройти медосмотр.

Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.