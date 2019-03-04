Брукс продлил контракт с "Борнмутом"

Полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

21-летний валлиец в текущем сезоне провел 26 матчей за "Борнмут" и забил шесть мячей при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

O F F I C I A L ✍️@DRBrooks15 has put pen to paper on a new long-term contract with #afcb.



Full story 🗞️: https://t.co/oHunleIDhz pic.twitter.com/P4livWelUq – AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 4 марта 2019 г.

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