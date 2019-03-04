17:03 4 марта | Футбол — Англия

Брукс продлил контракт с "Борнмутом"

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Полузащитник "Борнмута" Дэвид Брукс продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

 21-летний валлиец в текущем сезоне провел 26 матчей за "Борнмут" и забил шесть мячей при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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