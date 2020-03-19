Англичанин принял участие в челлендже «оставайся дома». Фанаты обратили внимание на «собаку-хамелеона»

Английский хавбек «Кру Александра» Чарли Керк принял участие в популярном челлендже «оставайся дома», который проводят футболисты на фоне эпидемии коронавируса. Участники челленджа чеканят рулон туалетной бумаги.

Аналогичным образом поступил Керк, однако зрителей привлекли внимание питомцы Керка. На видео заметна черная собака, которая уходит из кадра, и тут же появляется такая же, но белая. Болельщики уже назвали ее «собака-хамелеон».

We are missing football just as much as you guys ?#CK10 x #StayAtHomeChallenge



? | @charliekirkx pic.twitter.com/TTIumB2JF5 — Crewe Alexandra FC (@crewealexfc) March 18, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется