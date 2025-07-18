Источник: Диас сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Баварию»
Нападающий Луис Диас заявил «Ливерпулю», что хочет покинуть команду и продолжить карьеру именно в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации Bild, мюнхенский клуб договорился с 28-летним футболистом о 4-летнем контракте с зарплатой 14 миллионов евро в год.
Как отмечает источник, «Баварии» необходимо прийти к соглашению с «Ливерпулем» о трансфере игрока. Последнее предложение в 67,5 миллиона евро красные отклонили. В случае неудачных переговоров Диас может перейти в другую команду. В нем по-прежнему заинтересована «Барселона».
Диас выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Всего форвард провел за команду 148 матчей, забил 41 гол и сделал 23 результативные передачи. Контракт колумбийца с английским клубом рассчитан до лета 2027-го.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67-26
|76
|
2
|Ман. Сити
|35
|22
|8
|5
|72-32
|74
|
3
|МЮ
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|
4
|Ливерпуль
|36
|17
|8
|11
|60-48
|59
|
5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48-44
|58
|
6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|
7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|
8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|
9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|
10
|Эвертон
|35
|13
|9
|13
|44-44
|48
|
11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|
12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|
13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49-51
|45
|
14
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|
15
|Кр. Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36-42
|43
|
16
|Нот. Форест
|35
|11
|9
|15
|44-46
|42
|
17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|
18
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42-61
|36
|
19
|Бернли
|35
|4
|8
|23
|35-71
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
|9.05
|14:30
|Ливерпуль – Челси
|1 : 1
|9.05
|17:00
|Брайтон – Вулверхэмптон
|3 : 0
|9.05
|17:00
|Фулхэм – Борнмут
|0 : 1
|9.05
|17:00
|Сандерленд – МЮ
|0 : 0
|9.05
|19:30
|Ман. Сити – Брентфорд
|3 : 0
|10.05
|16:00
|Бернли – Астон Вилла
|- : -
|10.05
|16:00
|Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|10.05
|16:00
|Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.05
|18:30
|Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|11.05
|22:00
|Тоттенхэм – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Жоао Педро
Челси
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|31
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|32
|1
|8