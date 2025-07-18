Источник: Диас сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Баварию»

Нападающий Луис Диас заявил «Ливерпулю», что хочет покинуть команду и продолжить карьеру именно в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации Bild, мюнхенский клуб договорился с 28-летним футболистом о 4-летнем контракте с зарплатой 14 миллионов евро в год.

Как отмечает источник, «Баварии» необходимо прийти к соглашению с «Ливерпулем» о трансфере игрока. Последнее предложение в 67,5 миллиона евро красные отклонили. В случае неудачных переговоров Диас может перейти в другую команду. В нем по-прежнему заинтересована «Барселона».

Диас выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Всего форвард провел за команду 148 матчей, забил 41 гол и сделал 23 результативные передачи. Контракт колумбийца с английским клубом рассчитан до лета 2027-го.