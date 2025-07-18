Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

18 июля 2025, 22:04

Источник: Диас сообщил «Ливерпулю» о желании перейти в «Баварию»

Алина Савинова

Нападающий Луис Диас заявил «Ливерпулю», что хочет покинуть команду и продолжить карьеру именно в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации Bild, мюнхенский клуб договорился с 28-летним футболистом о 4-летнем контракте с зарплатой 14 миллионов евро в год.

Как отмечает источник, «Баварии» необходимо прийти к соглашению с «Ливерпулем» о трансфере игрока. Последнее предложение в 67,5 миллиона евро красные отклонили. В случае неудачных переговоров Диас может перейти в другую команду. В нем по-прежнему заинтересована «Барселона».

Диас выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Всего форвард провел за команду 148 матчей, забил 41 гол и сделал 23 результативные передачи. Контракт колумбийца с английским клубом рассчитан до лета 2027-го.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Луис Диас (Бавария)
Футбол
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Читайте также
Верховный правитель Малайзии назвал Россию «вторым домом»
Российский флаг в спорте: хроника возвращения — от юниоров МОК до взрослых турниров
Форвард «Каролины» Свечников забил первый гол в Кубке Стэнли-2026
Экс-президент Польши высмеял Зеленского за «разрешающий» парад в Москве указ
Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
Популярное видео
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Артета назвал Мадуэке одним из самых талантливых крайних нападающих в АПЛ

«Манчестер Сити» хочет купить у «Бернли» вратаря Траффорда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 23 7 5 67-26 76
2
 Ман. Сити 35 22 8 5 72-32 74
3
 МЮ 36 18 11 7 63-48 65
4
 Ливерпуль 36 17 8 11 60-48 59
5
 Астон Вилла 35 17 7 11 48-44 58
6
 Борнмут 36 13 16 7 56-52 55
7
 Брайтон 36 14 11 11 52-42 53
8
 Брентфорд 36 14 9 13 52-49 51
9
 Челси 36 13 10 13 55-49 49
10
 Эвертон 35 13 9 13 44-44 48
11
 Фулхэм 36 14 6 16 44-50 48
12
 Сандерленд 36 12 12 12 37-46 48
13
 Ньюкасл 35 13 6 16 49-51 45
14
 Лидс 35 10 13 12 47-52 43
15
 Кр. Пэлас 34 11 10 13 36-42 43
16
 Нот. Форест 35 11 9 15 44-46 42
17
 Тоттенхэм 35 9 10 16 45-54 37
18
 Вест Хэм 35 9 9 17 42-61 36
19
 Бернли 35 4 8 23 35-71 20
20
 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25-66 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.05 14:30 Ливерпуль – Челси 1 : 1
9.05 17:00 Брайтон – Вулверхэмптон 3 : 0
9.05 17:00 Фулхэм – Борнмут 0 : 1
9.05 17:00 Сандерленд – МЮ 0 : 0
9.05 19:30 Ман. Сити – Брентфорд 3 : 0
10.05 16:00 Бернли – Астон Вилла - : -
10.05 16:00 Кр. Пэлас – Эвертон - : -
10.05 16:00 Нот. Форест – Ньюкасл - : -
10.05 18:30 Вест Хэм – Арсенал - : -
11.05 22:00 Тоттенхэм – Лидс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 26
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 11
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 10
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 31 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 32 1 8
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости