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Агуэро — рекордсмен по количеству хет-триков в истории АПЛ. Форвард обошел Ширера

12 января 2020, 22:39
Серхио Агуэро. Фото Официальный Twitter АПЛ
Серхио Агуэро. Фото Официальный Twitter АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил три гола в ворота «Астон Виллы» (6:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии, что позволило 31-летнему аргентинцу побить рекорд по количеству хет-триков в истории АПЛ, сообщает OptaJoe.

Для Агуэро этот хет-трик стал 12-м. Ранее лучшим в этом рейтинге был легендарный игрок «Ньюкасла» Алан Ширер — 11.

В текущем сезоне Агуэро провел 21 матч за «горожан», забил 18 голов и сделал три результативные передачи.

6:1! «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу», Агуэро оформил хет-трик и обошел по голам Анри

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