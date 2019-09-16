27 лет назад Гэри Невилл дебютировал в «МЮ» в матче с московским «Торпедо»

27 лет назад состоялся дебют правого защитника Гэри Невилла в составе «Манчестер Юнайтед». Футболист вышел на поле в возрасте 17 лет в первой игре 1/32 финала Кубка УЕФА против московского «Торпедо».

Встреча на «Олд Траффорд» завершилась нулевой ничьей, в ответной игре команды также голов не забили, а в серии пенальти российский клуб оказался точнее — 4:3.

Невилл провел в «МЮ» всю профессиональную карьеру, с 1992 по 2011 год. На его счету 602 матча, 7 голов и 20 трофеев: восемь чемпионатов Англии, три Кубка и три Суперкубка страны, два Кубка английской лиги, две Лиги чемпионов, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.