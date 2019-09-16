Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Англия

27 лет назад Гэри Невилл дебютировал в «МЮ» в матче с московским «Торпедо»

16 сентября 2019, 14:23
Теги:

27 лет назад состоялся дебют правого защитника Гэри Невилла в составе «Манчестер Юнайтед». Футболист вышел на поле в возрасте 17 лет в первой игре 1/32 финала Кубка УЕФА против московского «Торпедо».

Встреча на «Олд Траффорд» завершилась нулевой ничьей, в ответной игре команды также голов не забили, а в серии пенальти российский клуб оказался точнее — 4:3.

Невилл провел в «МЮ» всю профессиональную карьеру, с 1992 по 2011 год. На его счету 602 матча, 7 голов и 20 трофеев: восемь чемпионатов Англии, три Кубка и три Суперкубка страны, два Кубка английской лиги, две Лиги чемпионов, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир