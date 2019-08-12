16 лет назад Роналду перешел в "МЮ". Помните его игру за "красных дьяволов"?

Сегодня исполнилось 16 лет переходу португальского футболиста Криштиану Роналду из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед". 18-летний игрок края атаки обошелся "МЮ" в 12,24 миллиона фунтов (15 миллионов евро) и взял культовый для команды номер 7, который до этого принадлежал Дэвиду Бекхэму.

За "МЮ" Роналду выступал с 2003 по 2009 год, провел в общей сложности 292 матча и забил 118 голов. В составе команды он выиграл три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. По итогам 2008 года он завоевал свой первый "Золотой мяч".

В 2009 году Роналду перешел из "МЮ" в "Реал" за рекордные на тот момент 94 миллиона евро. С прошлого сезона он защищает цвета "Ювентуса".