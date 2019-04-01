Массимилиано Аллегри: "Маловероятно, что Роналду сыграет с "Аяксом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что нападающий команды Криштиану Роналду не успеет восстановиться к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с "Аяксом", информирует пресс-служба туринцев.
Первый матч 1/4 финала между "Ювентусом" и "Аяксом" состоится 10 апреля.
Форвард восстанавливается после повреждения, которое получил 26 марта в составе сборной Португалии в игре отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (1:1). У 34-летнего Роналду было диагностировано повреждение бедра.
– Криштиану усиленно работает над возращением на поле. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к матчу с "Аяксом", но это очень сложно сделать, – сказал Аллегри на пресс-конференции перед завтрашним матчем 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри".
В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.
🎙 Allegri: "@Cristiano sta lavorando bene tutti i giorni e siamo fiduciosi per l'Ajax. @douglascosta è in buona condizione e a disposizione per Ajax. @SamiKhedira ieri con la squadra, potrebbe ritornare con il Milan".#JuveCagliari #ForzaJuve pic.twitter.com/W1jaOXmgaV– JuventusFC (@juventusfc) 1 апреля 2019 г.