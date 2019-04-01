Массимилиано Аллегри: "Маловероятно, что Роналду сыграет с "Аяксом"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что нападающий команды Криштиану Роналду не успеет восстановиться к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с "Аяксом", информирует пресс-служба туринцев.

Первый матч 1/4 финала между "Ювентусом" и "Аяксом" состоится 10 апреля.

Форвард восстанавливается после повреждения, которое получил 26 марта в составе сборной Португалии в игре отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (1:1). У 34-летнего Роналду было диагностировано повреждение бедра.

– Криштиану усиленно работает над возращением на поле. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к матчу с "Аяксом", но это очень сложно сделать, – сказал Аллегри на пресс-конференции перед завтрашним матчем 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри".

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.