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Киновселенная Marvel: будущие проекты и планы до 2042 года
Звезды и кино

Сегодня, 18:30

1 мин.

Кевин Файги заявил о планах на развитие вселенной Marvel до 2042 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios, The Walt Disney Company, AGBO
Фото Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios, The Walt Disney Company, AGBO

Глава Marvel Studios Кевин Файги поделился информацией о долгосрочной стратегии развития киновселенной, раскрыв, что у студии есть наброски проектов на 16 лет вперед. По его словам, в конференц-зале Marvel составлен примерный план релизов вплоть до 2042 года.

Главной целью такого далекого планирования Файги назвал упрощение киновселенной. Из-за обилия параллельных миров, сериалов и прыжков во времени франшиза стала слишком сложной для восприятия. Долгосрочная стратегия призвана устранить текущий сюжетный хаос, структурировать историю и сделать ее понятной для нового поколения зрителей.

Файги добавил, что график не является окончательным. Руководитель студии объяснил, что никто не знает, доживет ли франшиза в текущем виде до 2042 года и увидят ли свет именно те картины, которые задуманы сейчас. Подобное планирование необходимо команде в качестве общего вектора, помогающего постепенно осваивать колоссальный архив историй из комиксов, эволюционировать и действовать более осмысленно, не перегружая аудиторию.

Среди главных стратегических направлений на эти годы Кевин Файги выделил масштабное развитие «Саги о мутантах» (Людей Икс) после фильма «Мстители: Секретные войны», а также будущую интеграцию Майлза Моралеса (вариант Человека-паука) в игровое кино.

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