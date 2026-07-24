Кевин Файги заявил о планах на развитие вселенной Marvel до 2042 года

Глава Marvel Studios Кевин Файги поделился информацией о долгосрочной стратегии развития киновселенной, раскрыв, что у студии есть наброски проектов на 16 лет вперед. По его словам, в конференц-зале Marvel составлен примерный план релизов вплоть до 2042 года.

Главной целью такого далекого планирования Файги назвал упрощение киновселенной. Из-за обилия параллельных миров, сериалов и прыжков во времени франшиза стала слишком сложной для восприятия. Долгосрочная стратегия призвана устранить текущий сюжетный хаос, структурировать историю и сделать ее понятной для нового поколения зрителей.

Файги добавил, что график не является окончательным. Руководитель студии объяснил, что никто не знает, доживет ли франшиза в текущем виде до 2042 года и увидят ли свет именно те картины, которые задуманы сейчас. Подобное планирование необходимо команде в качестве общего вектора, помогающего постепенно осваивать колоссальный архив историй из комиксов, эволюционировать и действовать более осмысленно, не перегружая аудиторию.

Среди главных стратегических направлений на эти годы Кевин Файги выделил масштабное развитие «Саги о мутантах» (Людей Икс) после фильма «Мстители: Секретные войны», а также будущую интеграцию Майлза Моралеса (вариант Человека-паука) в игровое кино.