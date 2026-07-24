Вышел первый тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Amazon Prime Video представила дебютный тизер-трейлер третьего сезона эпического фэнтези-сериала «Властелин колец: Кольца власти». Презентация ролика состоялась в рамках фестиваля San Diego Comic-Con.

Сюжет продолжения развернется спустя несколько лет после финала второго сезона и перенесет зрителей в самый разгар Войны эльфов и Саурона во Второй эпохе. Главным событием сезона станет создание Сауроном Единого Кольца в недрах Ородруина.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В новом сезоне шоу снялись Морвет Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо, Бенджамин Уокер, Исмаэль Крус Кордова, Дэниел Уэйман, Оуайн Артур, София Номвете, Ллойд Оуэн, Синтия Аддай-Робинсон и Тристан Гравелль.

Тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Премьера новых эпизодов намечена на 11 ноября.