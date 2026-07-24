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Властелин колец Кольца власти 3 сезон: сюжет и актеры, тизер-трейлер и дата выхода
Сериалы

24 июля, 23:30

1 мин.

Вышел первый тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти», реж. Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри, Уэйн Йип и др., Amazon Prime Video
Фото Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти», реж. Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри, Уэйн Йип и др., Amazon Prime Video

Amazon Prime Video представила дебютный тизер-трейлер третьего сезона эпического фэнтези-сериала «Властелин колец: Кольца власти». Презентация ролика состоялась в рамках фестиваля San Diego Comic-Con.

Сюжет продолжения развернется спустя несколько лет после финала второго сезона и перенесет зрителей в самый разгар Войны эльфов и Саурона во Второй эпохе. Главным событием сезона станет создание Сауроном Единого Кольца в недрах Ородруина.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В новом сезоне шоу снялись Морвет Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо, Бенджамин Уокер, Исмаэль Крус Кордова, Дэниел Уэйман, Оуайн Артур, София Номвете, Ллойд Оуэн, Синтия Аддай-Робинсон и Тристан Гравелль.

Тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Премьера новых эпизодов намечена на 11 ноября.

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