Опубликован первый тизер сериала «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео
Prime Video в рамках фестиваля San Diego Comic-Con представил первый тизер-трейлер научно-фантастического мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099».
Сюжет сериала разворачивается спустя 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Мир будущего кардинально изменился: после масштабного восстания репликанты одержали верх, став главной силой в обществе и превратив обычных людей в граждан второго сорта.
История расскажет о вынужденном союзе Коры (Хантер Шафер) — человеческой девушки и беглянки, которая в попытке скрыться от закона принимает чужую личность и становится «бегущим по лезвию», и Олвен (Мишель Йео) — репликанта, которой осталось жить считанные дни.
Вместе они отправляются на поиски беглого преступника, чьи секреты способны разрушить и без того хрупкий Лос-Анджелес.
Шоураннером проекта выступила Силка Луиза («Сияющие»), а Ридли Скотт взял на себя обязанности исполнительного продюсера.
Кто снялся в сериале «Бегущий по лезвию 2099»
В сериале «Бегущий по лезвию 2099» снялись Мишель Йео, Хантер Шафер, Димитри Абольд, Том Берк, Льюис Гриббен и Уил Кобан.
Тизер сериала «Бегущий по лезвию 2099»
Когда выйдет сериал «Бегущий по лезвию 2099»
Все восемь эпизодов шоу выйдут на платформе 25 ноября.