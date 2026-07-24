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Бегущий по лезвию 2099 сериал 2026: сюжет и актеры, тизер и дата выхода — где смотреть
Сериалы

24 июля, 23:00

1 мин.

Опубликован первый тизер сериала «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бегущий по лезвию 2099», реж. Джонатан ван Тюллекен, Sony Pictures Television, Amazon Studios, Scott Free Productions, Amazon MGM Studios, Warner Bros. Discovery
Фото Кадр из сериала «Бегущий по лезвию 2099», реж. Джонатан ван Тюллекен, Sony Pictures Television, Amazon Studios, Scott Free Productions, Amazon MGM Studios, Warner Bros. Discovery

Prime Video в рамках фестиваля San Diego Comic-Con представил первый тизер-трейлер научно-фантастического мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099».

Сюжет сериала разворачивается спустя 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Мир будущего кардинально изменился: после масштабного восстания репликанты одержали верх, став главной силой в обществе и превратив обычных людей в граждан второго сорта.

История расскажет о вынужденном союзе Коры (Хантер Шафер) — человеческой девушки и беглянки, которая в попытке скрыться от закона принимает чужую личность и становится «бегущим по лезвию», и Олвен (Мишель Йео) — репликанта, которой осталось жить считанные дни.

Вместе они отправляются на поиски беглого преступника, чьи секреты способны разрушить и без того хрупкий Лос-Анджелес.

Шоураннером проекта выступила Силка Луиза («Сияющие»), а Ридли Скотт взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

Кто снялся в сериале «Бегущий по лезвию 2099»

В сериале «Бегущий по лезвию 2099» снялись Мишель Йео, Хантер Шафер, Димитри Абольд, Том Берк, Льюис Гриббен и Уил Кобан.

Тизер сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Когда выйдет сериал «Бегущий по лезвию 2099»

Все восемь эпизодов шоу выйдут на платформе 25 ноября.

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