Опубликован первый тизер сериала «Бегущий по лезвию 2099» с Мишель Йео

Prime Video в рамках фестиваля San Diego Comic-Con представил первый тизер-трейлер научно-фантастического мини-сериала «Бегущий по лезвию 2099».

Сюжет сериала разворачивается спустя 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Мир будущего кардинально изменился: после масштабного восстания репликанты одержали верх, став главной силой в обществе и превратив обычных людей в граждан второго сорта.

История расскажет о вынужденном союзе Коры (Хантер Шафер) — человеческой девушки и беглянки, которая в попытке скрыться от закона принимает чужую личность и становится «бегущим по лезвию», и Олвен (Мишель Йео) — репликанта, которой осталось жить считанные дни.

Вместе они отправляются на поиски беглого преступника, чьи секреты способны разрушить и без того хрупкий Лос-Анджелес.

Шоураннером проекта выступила Силка Луиза («Сияющие»), а Ридли Скотт взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

Кто снялся в сериале «Бегущий по лезвию 2099»

В сериале «Бегущий по лезвию 2099» снялись Мишель Йео, Хантер Шафер, Димитри Абольд, Том Берк, Льюис Гриббен и Уил Кобан.

Тизер сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Когда выйдет сериал «Бегущий по лезвию 2099»

Все восемь эпизодов шоу выйдут на платформе 25 ноября.