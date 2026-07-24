Фильмы и сериалы
Фильмы
Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Фильмы
Новости
Супергерл фильм 2026: дата цифрового релиза, когда выйдет в цифре
Фильмы

24 июля, 19:10

1 мин.

Блокбастер «Супергерл» выйдет в «цифре» 28 июля после неудачного старта в прокате

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX
Фото Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX

Кинокомикс «Супергерл» от киностудии Warner Bros. появится на цифровых платформах 28 июля. Таким образом, релиз картины в онлайн-сервисах состоится всего через месяц после ее мировой премьеры, прошедшей 26 июня.

Студия решила экстренно сократить театральное окно из-за крайне слабых сборов. Во вторые выходные кассовые сборы упали сразу на 73%. К текущему моменту новый фильм вселенной DC собрал по всему миру чуть более 121 миллиона долларов при внушительном бюджете в 170-180 миллионов, что лишило ленту шансов на окупаемость в кинотеатрах.

Главную роль в картине Крэйга Гиллеспи («Круэлла») исполнила Милли Олкок. Также в проекте приняли участие Дэвид Коренсвет (Супермен) и Джейсон Момоа, который впервые предстал в образе наемника Лобо.

Несмотря на финансовые трудности и сдержанные оценки критиков (53% свежести на Rotten Tomatoes), зрители приняли экшен теплее — пользовательский рейтинг держится на уровне 74%.

Супергерл, фильм, 2026.Не супер: обзор второго фильма киновселенной DC «Супергерл» с Милли Олкок

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
В десятке лучших бомбардиров КХЛ только ветераны за 30. Куда пропали молодые звезды?
Карседо заявил, что команду убили, у красно-белых полно проблем, мешающих чемпионству. Что сейчас происходит в «Спартаке»
The Times: ФИФА получила около 5 миллиардов долларов от продажи билетов на ЧМ-2026
Читайте далее
Вышел первый трейлер фильма «Эбенезер» с Джонни Деппом
Следующий материал
Вышел первый трейлер фильма «Эбенезер» с Джонни Деппом
Последние новости
16:00
Евгений и Полина Цыгановы сыграют отца и дочь в Южной Корее в драме «Дансан 324»
15:00
Вышел финальный трейлер приключенческого экшена «Джуманджи: Великий побег» с Дуэйном Джонсоном
07:00
От «Битлджуса» до «Очень странных дел»: 10 знаковых ролей Вайноны Райдер
02:45
Лауреат Венецианского кинофестиваля «Возможная любовь» выйдет на Netflix 6 ноября
28 окт 23:55
Индийская семейная комедия «Дивали, Дивали» выйдет 5 ноября