Блокбастер «Супергерл» выйдет в «цифре» 28 июля после неудачного старта в прокате

Кинокомикс «Супергерл» от киностудии Warner Bros. появится на цифровых платформах 28 июля. Таким образом, релиз картины в онлайн-сервисах состоится всего через месяц после ее мировой премьеры, прошедшей 26 июня.

Студия решила экстренно сократить театральное окно из-за крайне слабых сборов. Во вторые выходные кассовые сборы упали сразу на 73%. К текущему моменту новый фильм вселенной DC собрал по всему миру чуть более 121 миллиона долларов при внушительном бюджете в 170-180 миллионов, что лишило ленту шансов на окупаемость в кинотеатрах.

Главную роль в картине Крэйга Гиллеспи («Круэлла») исполнила Милли Олкок. Также в проекте приняли участие Дэвид Коренсвет (Супермен) и Джейсон Момоа, который впервые предстал в образе наемника Лобо.

Несмотря на финансовые трудности и сдержанные оценки критиков (53% свежести на Rotten Tomatoes), зрители приняли экшен теплее — пользовательский рейтинг держится на уровне 74%.