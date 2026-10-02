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Камбэк спецэпизод 2026: Никита Кологривый, кого сыграет — когда выйдет
Сериалы

Сегодня, 18:25

1 мин.

Никита Кологривый сыграет антагониста в спецэпизоде сериала «Камбэк»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кинопоиск
Фото Кинопоиск

«Кинопоиск» объявил о присоединении Никиты Кологривого к касту специального 90-минутного эпизода сериала «Камбэк», получившего подзаголовок «В лето». Артисту досталась роль бандита по прозвищу Блайнд. Проект станет первой совместной экранной работой Никиты Кологривого и исполнителя главной роли в сериале Александра Петрова. За режиссуру спецвыпуска отвечает постановщик первого сезона Динар Гарипов.

Сюжет спецэпизода развернется летом 2005 года. Компания школьных друзей из Нижнего Новгорода вместе с потерявшим память бродягой Компотом (Александр Петров) отправляется в автомобильное путешествие в Волгоград, чтобы помочь подруге Даше (Василиса Коростышевская) попасть на концерт Андрея Губина. По дороге ребята сталкиваются с эксцентричным персонажем Кологривого, который считает мораль слабостью и превращает их поездку в опасное приключение.

Кадры спецэпизода сериала «Камбэк»

Кинопоиск
Фото Кинопоиск
Кинопоиск
Фото Кинопоиск
Кинопоиск
Фото Кинопоиск
Кинопоиск
Фото Кинопоиск

Когда выйдет спецэпизод сериала «Камбэк»

Релиз спецэпизода запланирован на декабрь этого года.

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