Никита Кологривый сыграет антагониста в спецэпизоде сериала «Камбэк»

«Кинопоиск» объявил о присоединении Никиты Кологривого к касту специального 90-минутного эпизода сериала «Камбэк», получившего подзаголовок «В лето». Артисту досталась роль бандита по прозвищу Блайнд. Проект станет первой совместной экранной работой Никиты Кологривого и исполнителя главной роли в сериале Александра Петрова. За режиссуру спецвыпуска отвечает постановщик первого сезона Динар Гарипов.

Сюжет спецэпизода развернется летом 2005 года. Компания школьных друзей из Нижнего Новгорода вместе с потерявшим память бродягой Компотом (Александр Петров) отправляется в автомобильное путешествие в Волгоград, чтобы помочь подруге Даше (Василиса Коростышевская) попасть на концерт Андрея Губина. По дороге ребята сталкиваются с эксцентричным персонажем Кологривого, который считает мораль слабостью и превращает их поездку в опасное приключение.

Кадры спецэпизода сериала «Камбэк»

Фото Кинопоиск

Фото Кинопоиск

Фото Кинопоиск

Фото Кинопоиск

Когда выйдет спецэпизод сериала «Камбэк»

Релиз спецэпизода запланирован на декабрь этого года.