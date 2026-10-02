Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Старты и события
Новости
SWIMSTAR Сириус 2026: победители заплывов IRONSTAR Сочи
Старты и события

Сегодня, 20:05

1 мин.

Стали известны победители заплывов SWIMSTAR в Сириусе

Ольга Емченко
Автор
Плавание на открытой воде
Фото master1305, iStock

2 октября в Сириусе состоялись заплывы SWIMSTAR — соревнования по плаванию на открытой воде в рамках спортивного фестиваля IRONSTAR. Участники соревновались в акватории Имеретинского порта Черного моря.

В программе прошли заплывы на 1 км, одну и две морские мили (1,85 и 3,704 км соответственно), а также командная эстафета SWIMSTAR 2K.

На дистанции 1 км лучшие результаты в абсолютном зачете показали Динара Барангулова и Андрей Калина. Барангулова преодолела дистанцию за 9 минут 39 секунд, Калина — за 11 минут 59 секунд.

На одной морской миле среди мужчин первым стал Сергей Журавлев с результатом 23 минуты 22 секунды. Среди женщин лучший результат показала Ольга Дмитриева — 27 минут 50 секунд.

На дистанции в две морские мили победили Александр Шимин и Анастасия Шульженко. Шимин финишировал за 49 минут 12 секунд, Шульженко — за 58 минут 13 секунд.

В эстафете SWIMSTAR 2K победителей определяли в трех зачетах. Среди мужских команд первое место заняла «Журавли Тим» с результатом 22 минуты 42 секунды, среди смешанных — «Веселые медузы» (26 минут 16 секунд), среди женских — «Журавли.team» (28 минут 8 секунд).

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Плавание
Читайте также
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Кузнецов не прижился и в «Сибири». Что теперь делать звездному форварду?
«Реал» торопит УЕФА с делом Негрейры. Могут ли «Барселону» отстранить от Лиги чемпионов?
Последние новости
16:45
White Bride Ultra Gelendzhik пройдет в горах Геленджика 2-4 октября
16:15
Восьмой сезон баскетбольной медиалиги стартует 10 октября
14:25
Триатлон IRONSTAR 113 пройдет в Сириусе 3 октября
1 окт 19:00
«Не пытайтесь выиграть дистанцию в первой половине»: главные правила марафона от атлета Александры Морозовой
1 окт 18:00
На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» обсудили развитие отрасли