Стали известны победители заплывов SWIMSTAR в Сириусе

2 октября в Сириусе состоялись заплывы SWIMSTAR — соревнования по плаванию на открытой воде в рамках спортивного фестиваля IRONSTAR. Участники соревновались в акватории Имеретинского порта Черного моря.

В программе прошли заплывы на 1 км, одну и две морские мили (1,85 и 3,704 км соответственно), а также командная эстафета SWIMSTAR 2K.

На дистанции 1 км лучшие результаты в абсолютном зачете показали Динара Барангулова и Андрей Калина. Барангулова преодолела дистанцию за 9 минут 39 секунд, Калина — за 11 минут 59 секунд.

На одной морской миле среди мужчин первым стал Сергей Журавлев с результатом 23 минуты 22 секунды. Среди женщин лучший результат показала Ольга Дмитриева — 27 минут 50 секунд.

На дистанции в две морские мили победили Александр Шимин и Анастасия Шульженко. Шимин финишировал за 49 минут 12 секунд, Шульженко — за 58 минут 13 секунд.

В эстафете SWIMSTAR 2K победителей определяли в трех зачетах. Среди мужских команд первое место заняла «Журавли Тим» с результатом 22 минуты 42 секунды, среди смешанных — «Веселые медузы» (26 минут 16 секунд), среди женских — «Журавли.team» (28 минут 8 секунд).