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Подводная братва На страже рифа мультфильм 2026: трейлер и дата выхода — где смотреть
Мультфильмы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Мультфильм «Подводная братва. На страже рифа» выйдет в российский прокат 15 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Подводная братва. На страже рифа», реж. Реза Мемари, PFX, La Boite a Fanny, Telescope Animation
Фото Кадр из мультфильма «Подводная братва. На страже рифа», реж. Реза Мемари, PFX, La Boite a Fanny, Telescope Animation

Кинокомпания «Наше кино» анонсировала старт российских показов приключенческого мультфильма «Подводная братва. На страже рифа». Режиссером и сценаристом картины выступил Реза Мемари.

В центре сюжета анимационного проекта — молодой горбатый кит Винсент, последний из рода китов-певцов. Ему предстоит перебороть сомнения, вернуть свой голос и вместе с друзьями остановить древнее чудовище, вырвавшееся из тающего ледника.

Трейлер мультфильма «Подводная братва. На страже рифа»

Когда выйдет мультфильм «Подводная братва. На страже рифа»

Российская премьера мультфильма «Подводная братва. На страже рифа» пройдет 15 октября.

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