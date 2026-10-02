Мультфильм «Подводная братва. На страже рифа» выйдет в российский прокат 15 октября

Кинокомпания «Наше кино» анонсировала старт российских показов приключенческого мультфильма «Подводная братва. На страже рифа». Режиссером и сценаристом картины выступил Реза Мемари.

В центре сюжета анимационного проекта — молодой горбатый кит Винсент, последний из рода китов-певцов. Ему предстоит перебороть сомнения, вернуть свой голос и вместе с друзьями остановить древнее чудовище, вырвавшееся из тающего ледника.

Трейлер мультфильма «Подводная братва. На страже рифа»

Когда выйдет мультфильм «Подводная братва. На страже рифа»

Российская премьера мультфильма «Подводная братва. На страже рифа» пройдет 15 октября.