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Эндокринолог рассказала, когда усталость после тренировок может указывать на проблемы со щитовидной железой
Тренировки и восстановление

Сегодня, 18:00

2 мин.

Эндокринолог рассказала, когда усталость после тренировок может указывать на проблемы со щитовидной железой

Мария Задорожная
Автор
Анастасия Самойлова
Семейный врач, эндокринолог, диетолог
Девушка тренируется
Фото AleksandarGeorgiev, iStock

Постоянная слабость, апатия и сонливость после тренировок могут быть связаны с нарушениями в работе щитовидной железы. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова.

По ее словам, обычную усталость после физической нагрузки важно отличать от выраженного истощения, которое сохраняется продолжительное время и сопровождается снижением выносливости. Такие симптомы могут возникать по разным причинам, в том числе из-за недостаточного восстановления, чрезмерной нагрузки и нарушений обмена веществ.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3, участвующие в регулировании метаболизма. Они влияют на процессы, с помощью которых клетки используют жиры и углеводы для получения энергии. При снижении уровня тиреоидных гормонов обмен веществ может замедляться.

Как отметила специалист, нарушения функции щитовидной железы способны влиять на переносимость физических нагрузок и скорость восстановления. В частности, человек может столкнуться с продолжительной мышечной болью, слабостью и падением привычных спортивных показателей.

Дополнительным фактором риска врач назвала хронический стресс, связанный с интенсивными ежедневными тренировками и недостаточным отдыхом. По словам Самойловой, в таком случае может повышаться уровень кортизола, что также отражается на самочувствии и восстановлении.

Людям, которые профессионально занимаются спортом или регулярно подвергаются высоким физическим нагрузкам, эндокринолог рекомендовала периодически контролировать функцию щитовидной железы. В обследование могут входить анализы на тиреотропный гормон, свободные Т4 и Т3. Необходимость и частоту таких исследований следует определять вместе с врачом с учетом симптомов, уровня нагрузки и состояния здоровья.

Самойлова подчеркнула, что выносливость зависит не только от работы мышц и дыхательной системы, но и от способности клеток стабильно вырабатывать энергию. При длительной слабости, сонливости и заметном снижении спортивных результатов специалист посоветовала обратиться к врачу, а не объяснять состояние исключительно последствиями тренировок.

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