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Суперниндзя Дети 3 сезон: кто победил — имя победителя
Суперниндзя

8 июня, 08:00

2 мин.

Названо имя победителя 3-го сезона шоу «Суперниндзя. Дети»

Кристина Гергис
Автор
Александр Седов
Фото Пресс-служба СТС
7 июня на канале СТС завершился показ третьего сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». В заключительных испытаниях за победу боролись 32 самых сильных юных атлета со всей страны. По итогам состязаний победителем проекта и обладателем 2 миллионов рублей стал 10-летний москвич Александр Седов.
Александр Седов
Фото Пресс-служба СТС

Юный атлет, победитель различных соревнований по гонкам с препятствиями,
выступал во всех трех сезонах шоу. По его словам, на пути к победе его мотивировало не только получение статуса «Суперниндзя», но и выигрыш, который он мечтал потратить на смартфон последней марки. В итоге денежный приз его семья использует для покупки не только телефона, но и трюкового самоката, велосипеда и автомобиля для совместных поездок, в том числе на чемпионаты.

«Эта победа кажется невероятной и такой желанной. Конечно, с ней приходит и уверенность в себе и своих силах: Саша с еще большим удовольствием окунулся в тренировки, ведь это здорово мотивирует и бодрит. В целом участие в шоу — как зона роста для детей и родителей, незабываемый опыт, аналогов которому не найти. Так что, если ваш ребенок хочет попасть в проект, обязательно помогите ему осуществить мечту», — отметила мама победителя Екатерина Седова.

Александр Седов
Фото Пресс-служба СТС

Среди финалистов шоу отметилась и сестра Александра — 13-летняя Анна Седова. Также заполучить звание «Суперниндзя» не удалось победителям прошлых сезонов Олегу Прокудину и Филиппу Молякову, трижды финалисту шоу Ярославу Кубраку, Вадиму Синицину, покорившему трассу с дальтонизмом, и другим сильным спортсменам.

Всего в шоу участвовали 180 детей из России, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Общий призовой фонд 6 миллионов рублей планировали разделить среди лучших в суперфинале в трех возрастных категориях (9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет). Однако участникам двух последних категорий не удалось пройти испытания в установленное время, поэтому в третьем сезоне только один победитель.

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ERID: 2VfnxwkXjHU

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