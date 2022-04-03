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Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Антибиотики действуют на бактериальную клетку.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала подробнее об антибиотиках, а также предупредила об опасности их бесконтрольного приема. Специалист отмечает, что многие до сих пор используют антибиотики для лечения кашля, простуды или гриппа, что не рекомендуется делать.

«Когда вы бесконтрольно принимаете антибиотики, вы добиваете свой организм. Не всегда при инфекции дыхательных путей нужно принимать их. Эти средства действуют только на бактерии. А вот на вирусы, грибы, имеющие медицинское значение, на гельминты и простейшие организмы — не действуют», — приводит слова Алексеевой «Вечерняя Москва».

Врач подчеркивает, что цель антибиотика — это бактериальная клетка. Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить полезную микрофлору.

Из-за бесконтрольного приема антибиотиков человек становится уязвимым перед будущими инфекциями.

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Источник: https://vm.ru/news/957715-terapevt-nazvala-opasnye-posledstviya-beskontrolnogo-priema-antibiotikov
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