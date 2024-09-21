Хронология «Крепкого орешка»: все фильмы с Брюсом Уиллисом по порядку

Джон Макклейн — легендарный персонаж и икона боевиков. Именно эта роль сделала из Брюса Уиллиса звезду мирового масштаба, а сама лента, снятая в 1988 году, навсегда вошла в историю как один из эталонных представителей своего жанра и дала начало франшизе, в рамках которой вышло как минимум два нестыдных продолжения.

Вспомнили фильмы серии о борьбе с террористами и разобрались, какие из картин легендарной серии заслуживают внимания, а какие не стоят его.

Фильмы «Крепкий орешек» в порядке их выхода на экраны

Крепкий орешек

Год: 1988.

Страна: США.

Режиссер: Джон Мактирнан.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Фильм, подаривший миру один из самых знаменитых и каноничных образов героя боевиков. И все это при том, что лента не отличалась высокими ожиданиями, а первые отзывы критиков было сложно назвать не то что восторженными, а даже положительными. Впрочем, картина, поставленная Джоном Мактирнаном, не просто стала успешной в прокате и подарила Брюсу Уиллису по-настоящему звездный статус, но и породила целый поджанр, а со временем заняла место в плеяде лучших боевиков всех времен.

В канун Рождества Джон Макклейн — нью-йоркский офицер полиции — приезжает в Лос-Анджелес для примирения со своей женой, работающей юристом в крупной корпорации «Накатоми». Но в самый разгар праздничной вечеринки террористы под руководством Ганса Грубера захватывают штаб-квартиру компании и берут в заложники всех, кроме бравого Джона, которому удается ускользнуть. Теперь главный герой оказывается единственным, кто способен противостоять преступникам ради спасения своей жены и всех попавших в беду людей.

Крепкий орешек 2

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Ренни Харлин.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Уильям Сэдлер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 2»

После успеха первого фильма не удивительно, что в скором времени появился сиквел. Вышедший спустя два года после оригинала «Крепкий орешек 2» собрал более 240 миллионов долларов в прокате, что почти вдвое превысило сборы оригинала и сделало фильм одним из самых кассовых релизов 1990 года. Впрочем, несмотря на множество достоинств, он не был лишен недостатков. В момент выхода ленту Ренни Харлина чаще всего критиковали за шероховатости сюжета.

Действие сиквела, как и в случае с первой частью, происходит в преддверии Рождества, но на этот раз на долю героя Макклейна выпадет освобождение Вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, который захватывают террористы. Захватчики контролируют воздушное движение и систему посадки, так что Джону придется справиться с проблемой, пока у рейсов, планирующих посадку в аэропорту, не закончится топливо. В одном из самолетов находится жена героя, а полиция и военные лишь мешают целеустремленному Макклейну.

Крепкий орешек 3: Возмездие

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Джон Мактирнан.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Джереми Айронс, Сэмюэл Л. Джексон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 3: Возмездие»

При создании триквела в кресло режиссера вернулся постановщик оригинальной ленты 1988 года Джон Мактирнан. Фильм 1995 года вновь хорошо показал себя и собрал более 360 миллионов долларов. Несмотря на прохладный прием критиков, впоследствии фильм переоценили и признали идеальным наследником первой ленты.

В триквеле география приключений Джона Макклейна снова расширяется. На этот раз герой противостоит террористу на улицах Нью-Йорка. Макклейн вместе с напарником по имени Зевс Карвер пытаются разгадать хитрые планы террориста, установившего бомбы по всему «Большому яблоку».

Крепкий орешек 4.0

Год: 2007.

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Лен Уайзман.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Тимоти Олифант, Джастин Лонг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»

Продолжение успешной серии боевиков увидело свет лишь спустя 12 лет и, несмотря на всю неоднозначность, отличилось в прокате: это самый кассовый фильм всей франшизы, заработавший 388 миллионов долларов.

Действие фильма также разворачивается спустя 12 лет. Джон Макклейн давно развелся со своей женой и всеми силами пытается наладить отношения с дочерью. Но не только в личной жизни героя появляются проблемы. Умудренный и окончательно полысевший Макклейн сталкивается с кибертеррористами, которые пытаются уничтожить инфраструктуру США с помощью взлома защищенных серверов спецслужб. В нелегком деле борьбы с преступниками Джону поможет хакер Мэттью Фаррелл.

Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть

Год: 2013.

Страна: США, Великобритания, Венгрия.

Режиссер: Джон Мур.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Джей Кортни, Себастьян Кох.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4,9.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Заключительный и, пожалуй, самый неудачный фильм франшизы, начавшейся в далеком 1988 году. Несмотря на не самые маленькие сборы, ленту критиковали как за глухость сюжета, так и за не самые интересные и при этом слишком неправдоподобные экшен-элементы.

Макклейну предстоит заграничная командировка. Джон отправляется не абы куда, а прямо в Москву, чтобы помочь своему сыну Джеку, попавшему в тюрьму. Впрочем, не все так просто и хорошо, и во время путешествия блистающий макушкой герой оказывается в центре международного террористического заговора.

В каком порядке смотреть фильмы «Крепкий орешек»

«Крепкий орешек» не отличается сложностью не только на уровне своей драматургии, но и на уровне построения франшизы. Каждый следующий фильм без особых ухищрений продолжает историю предыдущего. При этом ленты не имеют глубокой связи между собой и по большому счету вполне самостоятельны.

Так что если после просмотра первых фильмов серии вы не захотите портить впечатление просмотром продолжений, то можно остановиться в любой момент. Впрочем, можно ограничиться только лучшей частью «Крепкого орешка» — оригинальным фильмом 1988 года.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»

Хронологический порядок фильмов серии