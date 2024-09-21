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Крепкий орешек: хронология — все фильмы по порядку и как смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

6 мин.

Хронология «Крепкого орешка»: все фильмы с Брюсом Уиллисом по порядку

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Кадр из фильма «Крепкий орешек 2»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 2»
Кадр из фильма «Крепкий орешек 3: Возмездие»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 3: Возмездие»
Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»
Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»
Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
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Джон Макклейн — легендарный персонаж и икона боевиков. Именно эта роль сделала из Брюса Уиллиса звезду мирового масштаба, а сама лента, снятая в 1988 году, навсегда вошла в историю как один из эталонных представителей своего жанра и дала начало франшизе, в рамках которой вышло как минимум два нестыдных продолжения.

Вспомнили фильмы серии о борьбе с террористами и разобрались, какие из картин легендарной серии заслуживают внимания, а какие не стоят его.

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Фильмы «Крепкий орешек» в порядке их выхода на экраны

Крепкий орешек

Год: 1988.
Страна: США.
Режиссер: Джон Мактирнан.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из фильма «Крепкий орешек»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Фильм, подаривший миру один из самых знаменитых и каноничных образов героя боевиков. И все это при том, что лента не отличалась высокими ожиданиями, а первые отзывы критиков было сложно назвать не то что восторженными, а даже положительными. Впрочем, картина, поставленная Джоном Мактирнаном, не просто стала успешной в прокате и подарила Брюсу Уиллису по-настоящему звездный статус, но и породила целый поджанр, а со временем заняла место в плеяде лучших боевиков всех времен.

В канун Рождества Джон Макклейн — нью-йоркский офицер полиции — приезжает в Лос-Анджелес для примирения со своей женой, работающей юристом в крупной корпорации «Накатоми». Но в самый разгар праздничной вечеринки террористы под руководством Ганса Грубера захватывают штаб-квартиру компании и берут в заложники всех, кроме бравого Джона, которому удается ускользнуть. Теперь главный герой оказывается единственным, кто способен противостоять преступникам ради спасения своей жены и всех попавших в беду людей.

Крепкий орешек 2

Год: 1990.
Страна: США.
Режиссер: Ренни Харлин.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Уильям Сэдлер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Крепкий орешек 2»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 2»

После успеха первого фильма не удивительно, что в скором времени появился сиквел. Вышедший спустя два года после оригинала «Крепкий орешек 2» собрал более 240 миллионов долларов в прокате, что почти вдвое превысило сборы оригинала и сделало фильм одним из самых кассовых релизов 1990 года. Впрочем, несмотря на множество достоинств, он не был лишен недостатков. В момент выхода ленту Ренни Харлина чаще всего критиковали за шероховатости сюжета.

Действие сиквела, как и в случае с первой частью, происходит в преддверии Рождества, но на этот раз на долю героя Макклейна выпадет освобождение Вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, который захватывают террористы. Захватчики контролируют воздушное движение и систему посадки, так что Джону придется справиться с проблемой, пока у рейсов, планирующих посадку в аэропорту, не закончится топливо. В одном из самолетов находится жена героя, а полиция и военные лишь мешают целеустремленному Макклейну.

Крепкий орешек 3: Возмездие

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Джон Мактирнан.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Джереми Айронс, Сэмюэл Л. Джексон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Кадр из фильма «Крепкий орешек 3: Возмездие»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 3: Возмездие»

При создании триквела в кресло режиссера вернулся постановщик оригинальной ленты 1988 года Джон Мактирнан. Фильм 1995 года вновь хорошо показал себя и собрал более 360 миллионов долларов. Несмотря на прохладный прием критиков, впоследствии фильм переоценили и признали идеальным наследником первой ленты.

В триквеле география приключений Джона Макклейна снова расширяется. На этот раз герой противостоит террористу на улицах Нью-Йорка. Макклейн вместе с напарником по имени Зевс Карвер пытаются разгадать хитрые планы террориста, установившего бомбы по всему «Большому яблоку».

Крепкий орешек 4.0

Год: 2007.
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Лен Уайзман.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Тимоти Олифант, Джастин Лонг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»

Продолжение успешной серии боевиков увидело свет лишь спустя 12 лет и, несмотря на всю неоднозначность, отличилось в прокате: это самый кассовый фильм всей франшизы, заработавший 388 миллионов долларов.

Действие фильма также разворачивается спустя 12 лет. Джон Макклейн давно развелся со своей женой и всеми силами пытается наладить отношения с дочерью. Но не только в личной жизни героя появляются проблемы. Умудренный и окончательно полысевший Макклейн сталкивается с кибертеррористами, которые пытаются уничтожить инфраструктуру США с помощью взлома защищенных серверов спецслужб. В нелегком деле борьбы с преступниками Джону поможет хакер Мэттью Фаррелл.

Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть

Год: 2013.
Страна: США, Великобритания, Венгрия.
Режиссер: Джон Мур.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Джей Кортни, Себастьян Кох.
Рейтинг «Кинопоиска»: 4,9.
Рейтинг IMDb: 5,2.

Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Заключительный и, пожалуй, самый неудачный фильм франшизы, начавшейся в далеком 1988 году. Несмотря на не самые маленькие сборы, ленту критиковали как за глухость сюжета, так и за не самые интересные и при этом слишком неправдоподобные экшен-элементы.

Макклейну предстоит заграничная командировка. Джон отправляется не абы куда, а прямо в Москву, чтобы помочь своему сыну Джеку, попавшему в тюрьму. Впрочем, не все так просто и хорошо, и во время путешествия блистающий макушкой герой оказывается в центре международного террористического заговора.

В каком порядке смотреть фильмы «Крепкий орешек»

«Крепкий орешек» не отличается сложностью не только на уровне своей драматургии, но и на уровне построения франшизы. Каждый следующий фильм без особых ухищрений продолжает историю предыдущего. При этом ленты не имеют глубокой связи между собой и по большому счету вполне самостоятельны.

Так что если после просмотра первых фильмов серии вы не захотите портить впечатление просмотром продолжений, то можно остановиться в любой момент. Впрочем, можно ограничиться только лучшей частью «Крепкого орешка» — оригинальным фильмом 1988 года.

Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»
Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»

Хронологический порядок фильмов серии

  • «Крепкий орешек»
  • «Крепкий орешек 2»
  • «Крепкий орешек 3: Возмездие»
  • «Крепкий орешек 4.0»
  • «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
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