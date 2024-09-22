Хронология «Трех богатырей»: в каком порядке смотреть мультфильмы франшизы

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Российская приключенческая комедийная франшиза «Три богатыря» об отважных подвигах Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца на протяжении двадцати лет с успехом удерживает внимание аудитории. Серия насчитывает тринадцать мультфильмов, последний (на данный момент) из которых — «Три богатыря. Ни дня без подвига» — вышел в этом году, собрав в прокате более 283 миллионов рублей.

Рассказываем, как развивалась история франшизы, в каком порядке смотреть анимационные проекты и какое будущее ждет «Трех богатырей».

О чем франшиза «Три богатыря»

Франшиза «Три богатыря» началась с первой в России экранизации былины об Алеше Поповиче. В мультфильме главный герой восстанавливает репутацию, вместе с командой единомышленников противостоя вражеской орде и возвращая золото ростовскому народу.

Со временем серия анимационных проектов расширилась историями богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича, их жен, а также сольником говорящего коня Юлия.

«Три богатыря» раскрывают с героической позиции не только богатырей. В мультфильмах франшизы есть много сильных женских персонажей. Любава поддерживает Алешу Поповича в любых, даже самых безрассудных и опасных начинаниях, Аленушка — не только жена Ильи Муромца, но и бесстрашный летописец, а супруга Добрыни Никитича Настасья представлена во франшизе прирожденным лидером.

Фото Кадр из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»

В мультфильмах собраны узнаваемые образы, по мере развития франшизы временами выходящие за пределы русского фольклора. В «Трех богатырях» встречались Баба-яга, Соловей-разбойник, Змей Горыныч, Нефертити, динозавры, Шамаханская царица и даже Дед Мороз.

История создания франшизы «Три богатыря»

Перспективность идеи современной адаптации приключений Алеши Поповича была очевидна сразу.

Все началось с того, что мультипликационный продюсер и генеральный директор студии анимационного кино «Мельница» Александр Боярский получил от днепропетровского студента письмо, в котором был сценарий адаптации былины об Алеше Поповиче.

Боярский показал его руководителю кинокомпании «СТВ» и соучредителю студии анимационного кино «Мельница» Сергею Сельянову. Идея понравилась обоим, и было принято решение воплотить ее в жизнь.

Фото Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»

Режиссером «Алеши Поповича и Тугарина Змея» выступил Константин Бронзит (позже постановщик будет дважды номинирован на «Оскар»), снимающий на тот момент короткометражные мультфильмы.

Полнометражный дебют не окупился в прокате, но получил немало наград. По «Алеше Поповичу и Тугарину Змею» выпустили компьютерную игру, а в 2022 году мультфильм вышел в повторный прокат в России.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», премьера которого состоялась спустя два года после «Алеши Поповича и Тугарина Змея», проявила себя в кинотеатрах уже лучше (мультфильм собрал $ 3 642 382 при бюджете $ 4 500 000), но настоящий коммерческий успех пришел к франшизе с выходом «Ильи Муромца и Соловья-разбойника»: при бюджете в $ 2 000 000 мультфильм собрал в прокате $ 10 000 000.

Фото Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»

С тех пор вышло еще десять проектов, последним из которых стал вышедший в этом году сборник «Три богатыря. Ни дня без подвига», который делится на истории «Пропавшая корона», «Умный Алеша» и «Сон Ильи».

В каком порядке смотреть мультфильмы франшизы «Три богатыря»

Внутренняя хронология франшизы «Три богатыря» совпадает с фактической, поэтому мультфильмы можно смотреть, ориентируясь на дату выхода.

Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006)

Илья Муромец и Соловей-разбойник (2007)

Три богатыря и Шамаханская царица (2010)

Три богатыря на дальних берегах (2012)

Три богатыря. Ход конем (2014)

Три богатыря и морской царь (2016)

Три богатыря и принцесса Египта (2017)

Три богатыря и наследница престола (2018)

Конь Юлий и большие скачки (2020)

Три богатыря и Конь на троне (2021)

Три богатыря и Пуп Земли (2023)

Три богатыря. Ни дня без подвига (2024)

Фото Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Будущее франшизы «Три богатыря»

В 2023 году стало известно, что создатели «Трех богатырей» планируют запустить продолжение франшизы в виде мультсериала.

«Если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, полнометражные фильмы также будут. Более того, у студии сейчас идет работа над сериалом про богатырей, по 20 минут серии. Кстати, неплохие сценарии, я читал», — рассказывал Константин Бронзит.

Как бы там ни было, поклонники франшизы будут рады любому формату продолжения их любимой истории.