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Эйфория 3 сезон финал: зрители — сколько просмотров
Фильмы и сериалы

5 июня, 15:55

1 мин.

Финал «Эйфории» собрал 8,7 миллиона просмотров за три дня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

Финал третьего сезона сериала «Эйфория» собрал у экранов 8,7 миллиона зрителей за первые три дня показа на HBO и HBO Max. Этот показатель на 2 процента превысил данные премьерного эпизода сезона, который привлек 8,5 миллиона человек.

Стоит отметить, что старт третьего сезона показал мощный рывок, собрав на 44 процентв больше зрителей по сравнению с премьерой второго сезона в январе 2022 года.

В среднем третья, финальная часть шоу удерживала планку в 25 миллионов зрителей на каждый эпизод, что на 17 процентов выше аналогичных результатов второго сезона. В отличие от других крупных релизов телесети (например, медицинской драмы «Питт», просмотры которой считаются только внутри США) показатели «Эйфории» учитывали мировую аудиторию.

Сэм Левинсон завершил историю взросления Ру и ее одноклассников финальным эпизодом «На Бога уповаем». В третьем сезоне сюжет развернулся спустя несколько лет после их выпуска из школы.

Так&nbsp;ли плох 3-й сезон сериала &laquo;Эйфория&raquo;: обзор финала шоу.Так ли плох 3-й сезон сериала «Эйфория»: обзор финала шоу

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