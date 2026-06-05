Финал «Эйфории» собрал 8,7 миллиона просмотров за три дня

Финал третьего сезона сериала «Эйфория» собрал у экранов 8,7 миллиона зрителей за первые три дня показа на HBO и HBO Max. Этот показатель на 2 процента превысил данные премьерного эпизода сезона, который привлек 8,5 миллиона человек.

Стоит отметить, что старт третьего сезона показал мощный рывок, собрав на 44 процентв больше зрителей по сравнению с премьерой второго сезона в январе 2022 года.

В среднем третья, финальная часть шоу удерживала планку в 25 миллионов зрителей на каждый эпизод, что на 17 процентов выше аналогичных результатов второго сезона. В отличие от других крупных релизов телесети (например, медицинской драмы «Питт», просмотры которой считаются только внутри США) показатели «Эйфории» учитывали мировую аудиторию.

Сэм Левинсон завершил историю взросления Ру и ее одноклассников финальным эпизодом «На Бога уповаем». В третьем сезоне сюжет развернулся спустя несколько лет после их выпуска из школы.