Хронология «Очень страшного кино»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

Франшиза «Очень страшное кино» возникла на рубеже XX и XXI веков. В каждом фильме серии авторы высмеивают популярные хорроры и триллеры. В этих пародиях вся серьезность голливудских хитов уничтожается сортирным юмором и мемоемкими сценами. С героями постоянно происходят чудовищно абсурдные ситуации, а самые страшные моменты мгновенно превращаются в повод для смеха. С момента выхода первой части в 2000 году франшиза совершила несколько жанровых кульбитов, изрядно потоптавшись на популярных тропах культовых ужастиков и элементах поп-культуры.

«СЭ» собрал хронологию всех фильмов «Очень страшное кино» в одном месте, чтобы вы могли разобраться, какие фильмы подверглись безжалостному (и очень смешному) издевательству, и оценить, как развивалась эта пародийная франшиза.

Фильмы франшизы «Очень страшное кино» в порядке выхода

Очень страшное кино

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссеры: Кинен Айвори Уэйанс.

В главных ролях: Анна Фэрис, Джон Абрахамс, Шон Уэйанс, Марлон Уэйанс, Реджина Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино»

Первая часть франшизы стала индустриальной бомбой «немедленного» действия. Лента высмеивала целую россыпь знаменитых фильмов ужасов. Вот лишь некоторые из жертв — «Крик», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Матрица». Даже первые рабочие названия у фильма были «Прошлым летом я закричал, потому что Хэллоуин выпал на пятницу, 13-е» и «Крикни, если ты знаешь, что я сделал на прошлый Хэллоуин». В итоге создатели остановились на варианте Scary Movie (на русском «Очень страшное кино»), рабочем названии самого «Крика».

Сценарий написали братья Уэйэнсы, которые уже были известны своими работами в жанре комедий. Сюжет первой части по безобразия типичен — студенты колледжа случайно сбивают на машине человека и попадают под прицел маньяка в маске.

Очень страшное кино 2

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Кинен Айвори Уэйанс.

В главных ролях: Анна Фэрис, Шон Уэйанс, Марлон Уэйанс, Реджина Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 2»

Вторая часть продолжает традиции первой, но в этот раз авторы издевательски миксуют фильмы «Призрак дома на холме», «Изгоняющий дьявола», «Ангелы Чарли» и другие новинки. Особенно достается всяким мистическим хоррорам про привидений и призраков — обрядам высмеивания нещадно подвергаются штампы ужастиков про экзорцизм и духов.

По сюжету четверо студентов, профессор Олдман и его ассистент Дуайт поселяются в зловещем особняке, где происходят паранормальные явления. В ленте сразу же все превращается в балаган шуток ниже пояса, комичных событий и дурацких смертей.

Очень страшное кино 3

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Цукер.

В главных ролях: Анна Фэрис, Чарли Шин, Саймон Рекс, Реджина Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 5,5.

Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 3»

Третья часть франшизы была снята другим режиссером — Дэвидом Цукером, известным по комедийной классике «Голый пистолет». В этот раз под прицелом оказались «Звонок», «Знаки», «Матрица: Перезагрузка» и другие популярные фильмы. Главная героиня журналистка Синди Кэмпбелл снова сталкивается с необъяснимыми и смешными событиями, пытаясь предотвратить конец света.

Параллельно два брата-фермера сталкиваются с загадочными знаками на своем кукурузном поле, которые также имеют отношение к пленке. И, конечно же, никуда без маньяка в маске, который тоже странным образом связан с пленкой. Короче говоря, зло наступает со всех сторон. В этот раз авторы всерьез прошлись по массовой истерии вокруг инопланетных вторжений.

Очень страшное кино 4

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Цукер.

В главных ролях: Анна Фэрис, Крэйг Бирко, Реджина Холл, Лесли Нильсен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 5,1.

Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 4»

Четвертая часть пародирует «Войну миров» Спилберга, японское «Проклятие» и кровавую «Пилу». По сюжету журналистка Синди Кэмпбелл пытается справиться с потерей мужа и устраивается сиделкой к пожилой женщине. Вскоре она снова оказывается в эпицентре инопланетного вторжения и начинает расследовать странные убийства. В этот раз зеленые человечки намерены уничтожить человечество, что и становится центральным движком фильма.

В новой ленте авторы выходят за рамки художественных фильмов и наполняют сюжет комедийными отсылками на политическую ситуацию в мире. В частности, знаменитый Лесли Нильсен возвращается в роли президента США, увеличивая градус абсурдности до максимальных показателей.

Очень страшное кино 5

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Малкольм Д. Ли, Дэвид Цукер.

В главных ролях: Эшли Тисдейл, Саймон Рекс, Чарли Шин, Линдси Лохан, Снуп Догг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4,3.

Рейтинг IMDb: 3,5.

Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино 5»

Последняя на данный момент часть франшизы вышла в 2013 году и кардинально изменила актерский состав. Это единственный фильм во франшизе, в котором не снялись Анна Фэрис и Реджина Холл. Судя по рейтингу, зрители не оценили обновление. Картину переписывали и переснимали почти семь лет.

В центре сюжета — пародии на «Паранормальное явление», «Черного лебедя» и «Прометей». История разворачивается вокруг пары — Дэна и Джоди Сандерс. Влюбленные молодые люди переезжают в новый дом и вскоре начинают замечать всякую чертовщину, которая тут происходит по ночам. На огонек тут забегают Чарли Шин и Линдси Лохан. Что это — престижность франшизы или проблемы у актеров? Вопрос риторический. В прокате картина выступила сильно хуже предыдущих частей.

В каком порядке смотреть проекты франшизы «Очень страшное кино»

Франшиза «Очень страшное кино» не имеет четкой внутренней хронологии. Каждый фильм это самостоятельная комедия с новым набором пародируемых фильмов и сюжетных линий. В центре всех фильмов серии (кроме пятого) — Синди Кэмпбелл (Анна Фэрис) и Бренда Микс (Реджина Холл). Вот только их истории не всегда логически продолжаются или связаны друг с другом.

Авторы больше сосредоточены на высмеивании популярных ужастиков и стебе над массовой культурой, а каждая новая часть сильно привязана к актуальным трендам в кино и культуре. В этом плане «Очень страшное кино» удобно в прикладном плане — по каждой части можно понять, какие хорроры были популярны на момент ее выхода, что собирало кассу и пользовалось успехом у зрителей.

Франшиза «Очень страшное кино» — это скорее антология отдельных историй, которые больше связаны общим стилем и персонажами, чем последовательной хронологией или сюжетной линией. Поэтому смотреть проекты можно в абсолютно любом порядке.

В апреле 2024 года стало известно, что Paramount Pictures разрабатывает шестую часть франшизы спустя десять лет после выхода пятой. Придумывает новый фильм Нил Х. Морец, который долго и удачно делает семейную киносагу «Форсаж». «Очень страшное кино 6» обещают выпустить в 2025 году.