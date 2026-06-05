Стартовал сериал «Мыс страха»: расписание релиза эпизодов

5 июня на Apple TV+ стартовал 10-серийный психологический триллер «Мыс страха». Проект представляет собой современное телевизионное переосмысление романа Джона Д. Макдональда «Палачи», который ранее уже дважды экранизировался для больших экранов: в 1962 году Дж. Ли Томпсоном с Грегори Пеком и в 1991 году Мартином Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли.

В новом сериале Скорсезе объединил усилия со Стивеном Спилбергом — оба кинематографиста разделили обязанности исполнительных продюсеров. Шоураннером и создателем адаптации выступил Ник Антоска, известный по работе над хитами «Ганнибал» и «Притворство».

В центре сюжета оказывается супружеская пара успешных адвокатов: Том и Анна Боудены, чья идеальная жизнь рушится после выхода на свободу опасного убийцы Макса Кэди. Проведя за решеткой долгие годы, Кэди одержим жаждой мести юристам, которых он считает виновными в своем заключении.

Кто снялся в сериале «Мыс страха»

В сериале «Мыс страха» снялись Эми Адамс, Хавьер Бардем, Патрик Уилсон, Саманта Клиффорд, Дот Клауд, Патрик Фишлер, Райан Холкомб, Макс Маттерн, Джулиан Дульче Вида и Винн Эверетт.

Трейлер сериала «Мыс страха»

Расписание выхода эпизодов сериала «Мыс страха»