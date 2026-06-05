Стартовал сериал «Мыс страха»: расписание релиза эпизодов
5 июня на Apple TV+ стартовал 10-серийный психологический триллер «Мыс страха». Проект представляет собой современное телевизионное переосмысление романа Джона Д. Макдональда «Палачи», который ранее уже дважды экранизировался для больших экранов: в 1962 году Дж. Ли Томпсоном с Грегори Пеком и в 1991 году Мартином Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли.
В новом сериале Скорсезе объединил усилия со Стивеном Спилбергом — оба кинематографиста разделили обязанности исполнительных продюсеров. Шоураннером и создателем адаптации выступил Ник Антоска, известный по работе над хитами «Ганнибал» и «Притворство».
В центре сюжета оказывается супружеская пара успешных адвокатов: Том и Анна Боудены, чья идеальная жизнь рушится после выхода на свободу опасного убийцы Макса Кэди. Проведя за решеткой долгие годы, Кэди одержим жаждой мести юристам, которых он считает виновными в своем заключении.
Кто снялся в сериале «Мыс страха»
В сериале «Мыс страха» снялись Эми Адамс, Хавьер Бардем, Патрик Уилсон, Саманта Клиффорд, Дот Клауд, Патрик Фишлер, Райан Холкомб, Макс Маттерн, Джулиан Дульче Вида и Винн Эверетт.
Трейлер сериала «Мыс страха»
Расписание выхода эпизодов сериала «Мыс страха»
|1 серия
|5 июня
|2 серия
|5 июня
|3 серия
|12 июня
|4 серия
|19 июня
|5 серия
|26 июня
|6 серия
|3 июля
|7 серия
|10 июля
|8 серия
|17 июля
|9 серия
|24 июля
|10 серия
|31 июля