Где смотреть фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего
18 января состоялась премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух», по сюжету которой во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц без боевого опыта. Девушки учатся выживать в критических ситуациях и отстаивают право на собственный выбор.
В проекте снялись Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Полина Дудкина, Петр Логачев и Филипп Дьячков.
Фильм «Воздух» доступна для просмотра в российских кинотеатрах. Дата цифрового релиза картины пока неизвестна.
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