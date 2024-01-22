Ксения Собчак оценила фильм «Воздух»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак поделилась в своих соцсетях впечатлениями от просмотра картины Алексея Германа-младшего «Воздух».
«Воздух» — это просто очень хорошее кино. С замечательными актерскими работами, потрясающей по цвету картинкой, и без какой-нибудь «моралите». Именно это трогает и не дает забыть фильм", — написала она.
Премьера военной драмы «Воздух» состоялась 18 января.
Последние новости
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже