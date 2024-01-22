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Ксения Собчак оценила фильм «Воздух»
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Сегодня, 13:20

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Ксения Собчак оценила фильм «Воздух»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Ксения Собчак на премьере фильма «Воздух».
Фото Ксения Собчак на премьере фильма «Воздух», Соцсети
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Журналист и телеведущая Ксения Собчак поделилась в своих соцсетях впечатлениями от просмотра картины Алексея Германа-младшего «Воздух».

«Воздух» — это просто очень хорошее кино. С замечательными актерскими работами, потрясающей по цвету картинкой, и без какой-нибудь «моралите». Именно это трогает и не дает забыть фильм", — написала она.

Премьера военной драмы «Воздух» состоялась 18 января.

Воздух, 2024. Обзор фильма «Воздух». Что важнее — Родина или человек?

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