Ксения Собчак оценила фильм «Воздух»

Журналист и телеведущая Ксения Собчак поделилась в своих соцсетях впечатлениями от просмотра картины Алексея Германа-младшего «Воздух».

«Воздух» — это просто очень хорошее кино. С замечательными актерскими работами, потрясающей по цвету картинкой, и без какой-нибудь «моралите». Именно это трогает и не дает забыть фильм", — написала она.

Премьера военной драмы «Воздух» состоялась 18 января.