Косметолог рассказала, как избавиться от черных точек на носу и подбородке

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», как избавиться от черных точек на носу и подбородке. «Это комедоны или открытые угри. Они возникают из-за избыточного скопления кожного жира — себума, омертвевших клеток кожи и других загрязнений в порах. Когда они забиты, кислород не может достичь кожного жира внутри поры. Окисляясь, скопления приобретают черный цвет», — пояснила специалист. На подбородке и носу они появляются из-за того, что в этих зонах обычно повышенная выработка себума.

Чтобы предотвратить появление черных точек, Елена Богатова порекомендовала регулярно очищать кожу — это поможет предотвратить скопление жира и загрязнений в порах. «Два раза в день мягким очищающим средством или гелем для умывания удаляйте избыток себума, грязь и макияж. Избегайте агрессивных средств, которые могут пересушить кожу и вызвать еще большую выработку жира», — предупредила врач.

Также Елена Богатова отметила, что уменьшить появление черных точек помогут регулярные паровые процедуры для лица. Из распаренных пор легче удалить скопившийся жир и загрязнения. Чистку следует проводить только при необходимости и очень осторожно. «Избегайте сжимания черных точек руками или использования острых инструментов. Это может привести к раздражению, инфекции и оставить рубцы», — подчеркнула косметолог. Два-три раза в неделю можно использовать мягкий эксфолиант или скраб, по необходимости — специальные маски или пластыри. «Регулярно ухаживайте за кожей, увлажняйте ее, используйте средства с антиоксидантами, чтобы сохранить здоровый баланс и уменьшить выработку себума. Не забывайте правильно питаться, есть больше фруктов, овощей, цельных злаков и употреблять Омега-3. Избегайте чрезмерного макияжа, в крайнем случае используйте некомедогенные продукты, которые не забивают поры. И не пренебрегайте помощью специалистов», — заключила Елена Богатова.

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