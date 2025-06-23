Гастроэнтеролог объяснила, как правильно принимать травы

Гастроэнтеролог, терапевт Елена Павлова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно принимать травы. По ее словам, они очень полезны и составляют основу многих лекарственных средств. Однако перед тем как ввести их в рацион, врач рекомендует обратиться к фитотерапевту или терапевту, так как не все травы могут быть безопасны и приниматься длительное время.

«Травы необходимо вводить по одной и постепенно, начиная с минимальной дозировки. Смотреть за реакцией организма, если все хорошо и нет чего-то необычного, продолжить. Обязательно учитывать аллергические реакции. Сборы и чаи лучше приобретать в аптеке или у проверенных травников, так как безопасность важнее свойств трав. Важно менять травы, чтобы не было привыкания», — сказала эксперт.

Беременным необходимо быть крайне аккуратными до 12 недель, а некоторые травы и после не применять, так как они могут влиять на матку. Могут повышать ее тонус — зверобой, шалфей, полынь, солодка, лаванда, чистотел, тысячелистник, базилик, вербена, душица, мирра, можжевельник и т. д. Ромашка в больших количествах также может повышать тонус матки. Листья малины стимулируют матку, поэтому ее тоже нельзя беременным.

«Детям с травами также следует быть аккуратными. Например, давать однокомпонентный чай (фенхель, укроп, ромашка) по чайной ложечке. Если есть температура, обтирать водным раствором таволги. Пожилым людям вводить в рацион травы следует с особой осторожностью. С возрастом рецепторы работают по другому и то, что подходило раньше, может уже навредить», — подытожила доктор.