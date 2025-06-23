Стиль жизни
Гастроэнтеролог объяснила, как правильно принимать травы
Здоровье

23 июня, 19:35

2 мин.

Мария Задорожная
Автор
Елена Павлова
Врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог
Травы на столе
Фото Kerrick, iStock

Гастроэнтеролог, терапевт Елена Павлова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно принимать травы. По ее словам, они очень полезны и составляют основу многих лекарственных средств. Однако перед тем как ввести их в рацион, врач рекомендует обратиться к фитотерапевту или терапевту, так как не все травы могут быть безопасны и приниматься длительное время.

«Травы необходимо вводить по одной и постепенно, начиная с минимальной дозировки. Смотреть за реакцией организма, если все хорошо и нет чего-то необычного, продолжить. Обязательно учитывать аллергические реакции. Сборы и чаи лучше приобретать в аптеке или у проверенных травников, так как безопасность важнее свойств трав. Важно менять травы, чтобы не было привыкания», — сказала эксперт.

Беременным необходимо быть крайне аккуратными до 12 недель, а некоторые травы и после не применять, так как они могут влиять на матку. Могут повышать ее тонус — зверобой, шалфей, полынь, солодка, лаванда, чистотел, тысячелистник, базилик, вербена, душица, мирра, можжевельник и т. д. Ромашка в больших количествах также может повышать тонус матки. Листья малины стимулируют матку, поэтому ее тоже нельзя беременным.

«Детям с травами также следует быть аккуратными. Например, давать однокомпонентный чай (фенхель, укроп, ромашка) по чайной ложечке. Если есть температура, обтирать водным раствором таволги. Пожилым людям вводить в рацион травы следует с особой осторожностью. С возрастом рецепторы работают по другому и то, что подходило раньше, может уже навредить», — подытожила доктор.

