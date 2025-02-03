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Диетолог рассказал, как сделать привычные специи и травы суперфудом
Питание и еда

Сегодня, 19:00

1 мин.

Диетолог рассказал, как сделать привычные специи и травы суперфудом

Мария Задорожная
Автор
Девушка добавляет специи в салат
Фото alvarez, iStock
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Диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с «СЭ» рассказал, как правильно использовать специи и травы, чтобы получить суперфуд.

По его словам, правильные методы обработки продуктов и их сочетание могут значительно повысить питательную ценность блюд. Например, в куркуме содержится куркумин, обладающий противовоспалительными свойствами. А черный перец, добавленный к ней, увеличивает ее усвояемость.

«Используйте базилик, петрушку, укроп, кинзу и другие свежие травы для увеличения антиоксидантной активности в ваших блюдах. Они также могут помочь снизить потребление соли», — подчеркнул эксперт.

Также диетолог посоветовал обратить внимание на чеснок и имбирь. Он отметил, что эти два продукта не только подчеркивают вкус блюда, но и обладают полезными свойствами: от улучшения пищеварения до укрепления иммунной системы.

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