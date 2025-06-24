Стиль жизни
В России начнут лечить деменцию с помощью света
Здоровье

24 июня, 18:45

1 мин.

В России начнут лечить деменцию с помощью света

Мария Задорожная
Автор
Ученый за компьютером
Фото ipopba, iStock

Российские ученые представили новое направление в медицине — лимфатонику, которая основана на стимуляции движения жидкости для удаления токсинов из организма. Этот метод потенциально может быть эффективно применен в лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и различные виды деменции.

Профессор Оксана Семячкина-Глушковская, заведующая кафедрой физиологии человека и животных и заместитель руководителя Научного медицинского центра СГУ, пояснила «Известиям», что впервые в мире было установлено, что менингеальные лимфатические сосуды являются отличными мишенями для фототерапии, поскольку они находятся на поверхности мозга. Свет, даже теряя часть энергии при прохождении через череп и скальп, все равно положительно влияет на функции этих сосудов.

Планируется, что в России к 2026 году будет разработан первый медицинский аппарат для световой стимуляции головного мозга. Эксперты уже признали позитивное влияние фототерапии на восстановительные процессы в мозге, но механизм, с помощью которого световая стимуляция активирует системные реакции организма, нуждается в дальнейшем изучении.

Ученые нашли причину болезни Альцгеймера и способ регенерации мозга после нее
В Китае обнаружили два новых смертельно опасных вируса

  • hottie

    Можно было госдуме запретить деменцию, тогда и лечить ничего не надо было бы.

    24.06.2025

