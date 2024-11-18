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Самые странные диеты звезд: как худеют Блейк Лайвли, Риз Уизерспун, Бейонсе
Питание и еда

Сегодня, 19:00

8 мин.

Детское питание и замороженные продукты: самые странные диеты голливудских звезд

Мария Сальникова
Автор
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог
Блейк Лайвли, Риз Уизерспун, Бейонсе
Фото Getty Images
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Всем хочется верить в возможность быстро похудеть без вреда для здоровья. Знаменитости не исключение. Многим из них, особенно актерам, не раз приходилось резко сбрасывать вес в кратчайшие сроки ради карьеры. Диетолог-нутрициолог оценила самые странные диеты селебрити и рассказала, что будет, если так питаться.

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Соковая диета, на которой сидят Блейк Лайвли и Николь Ричи.

Блейк Лайвли и Николь Ричи
Фото Getty Images

В чем суть

Пить можно как фруктовые, так и овощные соки, но без мякоти. Есть твердую пищу запрещено.

Плюсы

  • Можно быстро потерять вес из-за ограничения калорий.

  • Свежевыжатые соки богаты витаминами, такими как C и A, а также антиоксидантами.

Минусы

  • Отсутствие необходимости жевать плохо сказывается на пищеварении и на состоянии зубов.

  • Фруктовые соки обычно содержат много натурального сахара. Это вредно для зубной эмали. Кроме того, фруктоза вызывает колебания уровня сахара в крови. В перспективе это может привести к диабету второго типа.

В соках мало клетчатки, белков и жиров. Их недостаток негативно сказывается на обмене веществ и общем самочувствии. Возможны сонливость и слабость.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Диета на кайенском перце

Она также известна как лимонная диета. Ее пробовали Бейонсе и Наоми Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл и Бейонсе
Фото Getty Images

В чем суть

Особенность в том, что нужно пить специальный лимонад с кайенским перцем, кленовым сиропом и лимонным соком.

Плюсы

  • Можно быстро потерять вес.

Минусы

  • Потеря веса связана с потерей жидкости, а не жира (поэтому вес вернется так же быстро, как ушел).

  • Острая пища и резкое ограничение калорий могут вызвать раздражение желудка и проблемы с пищеварением.

  • При диабете или заболеваниях желудочно-кишечного тракта такая диета может быть опасной.

Диета не обеспечивает разнообразия продуктов и может привести к дефициту витаминов и минералов. Это может вызывать анемию, остеопороз и другие проблемы со здоровьем.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог
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Диета на детском питании

Считается, что эту диету использовала Риз Уизерспун. Сама она в этом не признается и рассказывает, что просто перешла на здоровое питание.

Риз Уизерспун
Фото JC Olivera, Getty Images

В чем суть

Детское питание довольно разнообразное по составу, но небольшое по объему. Предполагается, что если в течение дня есть такие баночки и только вечером питаться «по-взрослому», то можно похудеть. В легком варианте диеты детское питание можно использовать как перекус.

Плюсы

  • Можно сбросить вес за счет ограничения калорий.

  • Широкий выбор блюд.

Минусы

  • Организму взрослого может не хватить нужных питательных веществ.

  • Существует риск замедления обмена веществ.

  • Чаще всего для детей предлагается жидкая и полужидкая пища, вдобавок без соли и приправ.

Недостаток калорий может привести к тому, что тело начнет разрушать мышцы для получения энергии. А замедление обмена веществ из-за дефицита способно вызвать увеличение веса.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Холодная диета

Этот тип питания известен с 80-х годов. Его придерживались модели и балерины. Много лет так питается Сара Джессика Паркер.

Сара Джессика Паркер
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

В чем суть

Идея в том, чтобы есть исключительно холодные или замороженные блюда. Такая еда дольше переваривается за счет того, что кровеносные сосуды в желудке и кишечнике сужаются, а активность пищеварительных ферментов уменьшается.

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Плюсы

  • Длительное переваривание пищи позволяет долго не испытывать чувство голода.

  • Рацион остается сбалансированным.

  • Нет необходимости существенно ограничивать количество калорий.

Минусы

  • Постоянное употребление исключительно холодных блюд может вызвать спазмы желудка.

  • Излишне медленное переваривание вредно для пищеварения.

  • У некоторых необходимость есть любимые блюда холодными может негативно сказаться на общем самочувствии и мотивации.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит) диета противопоказана, поскольку возможно ухудшение состояния.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Диета IV

Диета была разработана для модели Линды Евангелисты.

Линда Евангелиста
Фото Theo Wargo, Getty Images

В чем суть

Потребление калорий строго ограничено: не более 400 ккал в день. В основном это травяные чаи, вода с лимоном и другие напитки. Также возможен овощной суп и другие низкокалорийные продукты.

Плюсы

  • Можно быстро похудеть до требуемых значений.

Минусы

  • Вероятность сбоя обмена веществ: организм начнет преобразовывать в жир любую пищу.

  • Риск истощения.

  • Угроза дефицита жизненно важных витаминов и минералов.

  • Вероятность развития анемии, остеопороза и других заболеваний.

  • Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за дефицита питательных веществ.

Результаты диеты краткросрочны, а последствия для здоровья долгосрочны. Проблемы со здоровьем появились и у Линды.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Диета на зеленом чае

Этим методом сбрасывал вес Джонни Депп для фильма «Мрачные тени».

Джонни Депп
Фото Michael Germana, Zuma, Global Look Press

В чем суть

Рацион актера состоял из зеленого чая и небольшого количества клубники и ананасов.

Плюсы

  • В зеленом чае содержит катехины, которые способствуют естественному снижению веса.

Минусы

  • Избыток зеленого чая может приводить к вымыванию из организма железа.

  • Скудный рацион не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.

Такая диета опасна для здоровья. Она ведет к дефициту витаминов и минералов, а в перспективе и к железодефицитной анемии, которая проявляется в виде усталости, слабости и ухудшения иммунитета.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Диета на кофе и яблоках

Эту диету использовал Кристиан Бэйл, чтобы похудеть для роли в фильме «Машинист».

Кристиан Бэйл
Фото Jason Merritt, Getty Images

В чем суть

Бэйл не стал оригинальным: он просто понизил калорийность рациона до 200-250 ккал в сутки. В его меню входили чашка кофе, яблоко и банка тунца.

Плюсы

  • Рацион содержит белки, жиры и углеводы.

  • На такой диете можно быстро похудеть.

Минусы

  • При таком питании теряется не только жир, но и мышцы.

  • Организм недополучает нужные нутриенты, а также витамины и минералы.

  • В тунце содержатся тяжелые металлы, поэтому его не рекомендуется есть каждый день.

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Диета на спарже и яблоках

Порой кажется, что актеры соревнуются между собой, кто сильнее понизит калорийность рациона и скинет больше веса. Хоакин Феникс для роли в фильме «Джокер» похудел на 24 килограмма за несколько месяцев.

Хоакин Феникс
Фото Alberto Terenghi, Global Look Press

В чем суть

Феникс ел яблоки, салат и приготовленную на пару спаржу с уксусом. Все эти продукты он употреблял с таким расчетом, чтобы их энергетическая ценность не превышала 300 калорий. Вдобавок, чтобы не сорваться, актер не смотрел телевизор (из-за риска увидеть рекламу гамбургеров) и меньше общался с близкими.

Плюсы

  • В рационе присутствуют продукты, содержащие витамины.

  • Приготовление продуктов соответствовало рекомендациям по здоровому питанию.

Минусы

  • Дефицит питательных веществ отрицательно сказался на общем самочувствии.

  • Физические и психологические ограничения серьезно подорвали ментальное здоровье актера.

Том Хэнкс, готовясь к роли «Изгой», питался похожим образом. Теперь у него сахарный диабет второго типа. Больше он не снимается в фильмах, для роли в которых нужно толстеть или худеть.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Солнечная диета

Ее придерживалась Мишель Пфайфер, когда состояла в секте.

Мишель Пфайфер
Фото Kevin Winter, Getty Images

В чем суть

Еда исключается. Питаться нужно только солнечной энергией, правильно дыша.

Плюсы

  • Можно научиться дыханию по системе йогов.

Минусы

  • Питание солнечной энергией подходит только растениям. Человеческий организм не приспособлен к фотосинтезу. Отказ от еды может привести к смерти, поскольку системы организма перестанут работать.

Такие диеты дают эффект, но его цена слишком высока. Правильнее придерживаться полноценного, сбалансированного питания с учетом ваших потребностей и физической нагрузки.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог
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