Детское питание и замороженные продукты: самые странные диеты голливудских звезд
Всем хочется верить в возможность быстро похудеть без вреда для здоровья. Знаменитости не исключение. Многим из них, особенно актерам, не раз приходилось резко сбрасывать вес в кратчайшие сроки ради карьеры. Диетолог-нутрициолог оценила самые странные диеты селебрити и рассказала, что будет, если так питаться.
Джусинг
Соковая диета, на которой сидят Блейк Лайвли и Николь Ричи.
В чем суть
Пить можно как фруктовые, так и овощные соки, но без мякоти. Есть твердую пищу запрещено.
Плюсы
-
Можно быстро потерять вес из-за ограничения калорий.
-
Свежевыжатые соки богаты витаминами, такими как C и A, а также антиоксидантами.
Минусы
-
Отсутствие необходимости жевать плохо сказывается на пищеварении и на состоянии зубов.
-
Фруктовые соки обычно содержат много натурального сахара. Это вредно для зубной эмали. Кроме того, фруктоза вызывает колебания уровня сахара в крови. В перспективе это может привести к диабету второго типа.
В соках мало клетчатки, белков и жиров. Их недостаток негативно сказывается на обмене веществ и общем самочувствии. Возможны сонливость и слабость.
Диета на кайенском перце
Она также известна как лимонная диета. Ее пробовали Бейонсе и Наоми Кэмпбелл.
В чем суть
Особенность в том, что нужно пить специальный лимонад с кайенским перцем, кленовым сиропом и лимонным соком.
Плюсы
-
Можно быстро потерять вес.
Минусы
-
Потеря веса связана с потерей жидкости, а не жира (поэтому вес вернется так же быстро, как ушел).
-
Острая пища и резкое ограничение калорий могут вызвать раздражение желудка и проблемы с пищеварением.
-
При диабете или заболеваниях желудочно-кишечного тракта такая диета может быть опасной.
Диета не обеспечивает разнообразия продуктов и может привести к дефициту витаминов и минералов. Это может вызывать анемию, остеопороз и другие проблемы со здоровьем.
Диета на детском питании
Считается, что эту диету использовала Риз Уизерспун. Сама она в этом не признается и рассказывает, что просто перешла на здоровое питание.
В чем суть
Детское питание довольно разнообразное по составу, но небольшое по объему. Предполагается, что если в течение дня есть такие баночки и только вечером питаться «по-взрослому», то можно похудеть. В легком варианте диеты детское питание можно использовать как перекус.
Плюсы
-
Можно сбросить вес за счет ограничения калорий.
-
Широкий выбор блюд.
Минусы
-
Организму взрослого может не хватить нужных питательных веществ.
-
Существует риск замедления обмена веществ.
-
Чаще всего для детей предлагается жидкая и полужидкая пища, вдобавок без соли и приправ.
Недостаток калорий может привести к тому, что тело начнет разрушать мышцы для получения энергии. А замедление обмена веществ из-за дефицита способно вызвать увеличение веса.
Холодная диета
Этот тип питания известен с 80-х годов. Его придерживались модели и балерины. Много лет так питается Сара Джессика Паркер.
В чем суть
Идея в том, чтобы есть исключительно холодные или замороженные блюда. Такая еда дольше переваривается за счет того, что кровеносные сосуды в желудке и кишечнике сужаются, а активность пищеварительных ферментов уменьшается.
Плюсы
-
Длительное переваривание пищи позволяет долго не испытывать чувство голода.
-
Рацион остается сбалансированным.
-
Нет необходимости существенно ограничивать количество калорий.
Минусы
-
Постоянное употребление исключительно холодных блюд может вызвать спазмы желудка.
-
Излишне медленное переваривание вредно для пищеварения.
-
У некоторых необходимость есть любимые блюда холодными может негативно сказаться на общем самочувствии и мотивации.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит) диета противопоказана, поскольку возможно ухудшение состояния.
Диета IV
Диета была разработана для модели Линды Евангелисты.
В чем суть
Потребление калорий строго ограничено: не более 400 ккал в день. В основном это травяные чаи, вода с лимоном и другие напитки. Также возможен овощной суп и другие низкокалорийные продукты.
Плюсы
-
Можно быстро похудеть до требуемых значений.
Минусы
-
Вероятность сбоя обмена веществ: организм начнет преобразовывать в жир любую пищу.
-
Риск истощения.
-
Угроза дефицита жизненно важных витаминов и минералов.
-
Вероятность развития анемии, остеопороза и других заболеваний.
-
Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за дефицита питательных веществ.
Результаты диеты краткросрочны, а последствия для здоровья долгосрочны. Проблемы со здоровьем появились и у Линды.
Диета на зеленом чае
Этим методом сбрасывал вес Джонни Депп для фильма «Мрачные тени».
В чем суть
Рацион актера состоял из зеленого чая и небольшого количества клубники и ананасов.
Плюсы
-
В зеленом чае содержит катехины, которые способствуют естественному снижению веса.
Минусы
-
Избыток зеленого чая может приводить к вымыванию из организма железа.
-
Скудный рацион не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.
Такая диета опасна для здоровья. Она ведет к дефициту витаминов и минералов, а в перспективе и к железодефицитной анемии, которая проявляется в виде усталости, слабости и ухудшения иммунитета.
Диета на кофе и яблоках
Эту диету использовал Кристиан Бэйл, чтобы похудеть для роли в фильме «Машинист».
В чем суть
Бэйл не стал оригинальным: он просто понизил калорийность рациона до 200-250 ккал в сутки. В его меню входили чашка кофе, яблоко и банка тунца.
Плюсы
-
Рацион содержит белки, жиры и углеводы.
-
На такой диете можно быстро похудеть.
Минусы
-
При таком питании теряется не только жир, но и мышцы.
-
Организм недополучает нужные нутриенты, а также витамины и минералы.
-
В тунце содержатся тяжелые металлы, поэтому его не рекомендуется есть каждый день.
Диета на спарже и яблоках
Порой кажется, что актеры соревнуются между собой, кто сильнее понизит калорийность рациона и скинет больше веса. Хоакин Феникс для роли в фильме «Джокер» похудел на 24 килограмма за несколько месяцев.
В чем суть
Феникс ел яблоки, салат и приготовленную на пару спаржу с уксусом. Все эти продукты он употреблял с таким расчетом, чтобы их энергетическая ценность не превышала 300 калорий. Вдобавок, чтобы не сорваться, актер не смотрел телевизор (из-за риска увидеть рекламу гамбургеров) и меньше общался с близкими.
Плюсы
-
В рационе присутствуют продукты, содержащие витамины.
-
Приготовление продуктов соответствовало рекомендациям по здоровому питанию.
Минусы
-
Дефицит питательных веществ отрицательно сказался на общем самочувствии.
-
Физические и психологические ограничения серьезно подорвали ментальное здоровье актера.
Том Хэнкс, готовясь к роли «Изгой», питался похожим образом. Теперь у него сахарный диабет второго типа. Больше он не снимается в фильмах, для роли в которых нужно толстеть или худеть.
Солнечная диета
Ее придерживалась Мишель Пфайфер, когда состояла в секте.
В чем суть
Еда исключается. Питаться нужно только солнечной энергией, правильно дыша.
Плюсы
-
Можно научиться дыханию по системе йогов.
Минусы
-
Питание солнечной энергией подходит только растениям. Человеческий организм не приспособлен к фотосинтезу. Отказ от еды может привести к смерти, поскольку системы организма перестанут работать.
Такие диеты дают эффект, но его цена слишком высока. Правильнее придерживаться полноценного, сбалансированного питания с учетом ваших потребностей и физической нагрузки.