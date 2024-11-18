Детское питание и замороженные продукты: самые странные диеты голливудских звезд

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Всем хочется верить в возможность быстро похудеть без вреда для здоровья. Знаменитости не исключение. Многим из них, особенно актерам, не раз приходилось резко сбрасывать вес в кратчайшие сроки ради карьеры. Диетолог-нутрициолог оценила самые странные диеты селебрити и рассказала, что будет, если так питаться.

Джусинг

Соковая диета, на которой сидят Блейк Лайвли и Николь Ричи.

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В чем суть

Пить можно как фруктовые, так и овощные соки, но без мякоти. Есть твердую пищу запрещено.

Плюсы

Можно быстро потерять вес из-за ограничения калорий.

Свежевыжатые соки богаты витаминами, такими как C и A, а также антиоксидантами.

Минусы

Отсутствие необходимости жевать плохо сказывается на пищеварении и на состоянии зубов.

Фруктовые соки обычно содержат много натурального сахара. Это вредно для зубной эмали. Кроме того, фруктоза вызывает колебания уровня сахара в крови. В перспективе это может привести к диабету второго типа.

Диета на кайенском перце

Она также известна как лимонная диета. Ее пробовали Бейонсе и Наоми Кэмпбелл.

Фото Getty Images

В чем суть

Особенность в том, что нужно пить специальный лимонад с кайенским перцем, кленовым сиропом и лимонным соком.

Плюсы

Можно быстро потерять вес.

Минусы

Потеря веса связана с потерей жидкости, а не жира (поэтому вес вернется так же быстро, как ушел).

Острая пища и резкое ограничение калорий могут вызвать раздражение желудка и проблемы с пищеварением.

При диабете или заболеваниях желудочно-кишечного тракта такая диета может быть опасной.

Диета на детском питании

Считается, что эту диету использовала Риз Уизерспун. Сама она в этом не признается и рассказывает, что просто перешла на здоровое питание.

Фото JC Olivera, Getty Images

В чем суть

Детское питание довольно разнообразное по составу, но небольшое по объему. Предполагается, что если в течение дня есть такие баночки и только вечером питаться «по-взрослому», то можно похудеть. В легком варианте диеты детское питание можно использовать как перекус.

Плюсы

Можно сбросить вес за счет ограничения калорий.

Широкий выбор блюд.

Минусы

Организму взрослого может не хватить нужных питательных веществ.

Существует риск замедления обмена веществ.

Чаще всего для детей предлагается жидкая и полужидкая пища, вдобавок без соли и приправ.

Холодная диета

Этот тип питания известен с 80-х годов. Его придерживались модели и балерины. Много лет так питается Сара Джессика Паркер.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

В чем суть

Идея в том, чтобы есть исключительно холодные или замороженные блюда. Такая еда дольше переваривается за счет того, что кровеносные сосуды в желудке и кишечнике сужаются, а активность пищеварительных ферментов уменьшается.

Плюсы

Длительное переваривание пищи позволяет долго не испытывать чувство голода.

Рацион остается сбалансированным.

Нет необходимости существенно ограничивать количество калорий.

Минусы

Постоянное употребление исключительно холодных блюд может вызвать спазмы желудка.

Излишне медленное переваривание вредно для пищеварения.

У некоторых необходимость есть любимые блюда холодными может негативно сказаться на общем самочувствии и мотивации.

Диета IV

Диета была разработана для модели Линды Евангелисты.

Фото Theo Wargo, Getty Images

В чем суть

Потребление калорий строго ограничено: не более 400 ккал в день. В основном это травяные чаи, вода с лимоном и другие напитки. Также возможен овощной суп и другие низкокалорийные продукты.

Плюсы

Можно быстро похудеть до требуемых значений.

Минусы

Вероятность сбоя обмена веществ: организм начнет преобразовывать в жир любую пищу.

Риск истощения.

Угроза дефицита жизненно важных витаминов и минералов.

Вероятность развития анемии, остеопороза и других заболеваний.

Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за дефицита питательных веществ.

Диета на зеленом чае

Этим методом сбрасывал вес Джонни Депп для фильма «Мрачные тени».

Фото Michael Germana, Zuma, Global Look Press

В чем суть

Рацион актера состоял из зеленого чая и небольшого количества клубники и ананасов.

Плюсы

В зеленом чае содержит катехины, которые способствуют естественному снижению веса.

Минусы

Избыток зеленого чая может приводить к вымыванию из организма железа.

Скудный рацион не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.

Диета на кофе и яблоках

Эту диету использовал Кристиан Бэйл, чтобы похудеть для роли в фильме «Машинист».

Фото Jason Merritt, Getty Images

В чем суть

Бэйл не стал оригинальным: он просто понизил калорийность рациона до 200-250 ккал в сутки. В его меню входили чашка кофе, яблоко и банка тунца.

Плюсы

Рацион содержит белки, жиры и углеводы.

На такой диете можно быстро похудеть.

Минусы

При таком питании теряется не только жир, но и мышцы.

Организм недополучает нужные нутриенты, а также витамины и минералы.

В тунце содержатся тяжелые металлы, поэтому его не рекомендуется есть каждый день.

Диета на спарже и яблоках

Порой кажется, что актеры соревнуются между собой, кто сильнее понизит калорийность рациона и скинет больше веса. Хоакин Феникс для роли в фильме «Джокер» похудел на 24 килограмма за несколько месяцев.

Фото Alberto Terenghi, Global Look Press

В чем суть

Феникс ел яблоки, салат и приготовленную на пару спаржу с уксусом. Все эти продукты он употреблял с таким расчетом, чтобы их энергетическая ценность не превышала 300 калорий. Вдобавок, чтобы не сорваться, актер не смотрел телевизор (из-за риска увидеть рекламу гамбургеров) и меньше общался с близкими.

Плюсы

В рационе присутствуют продукты, содержащие витамины.

Приготовление продуктов соответствовало рекомендациям по здоровому питанию.

Минусы

Дефицит питательных веществ отрицательно сказался на общем самочувствии.

Физические и психологические ограничения серьезно подорвали ментальное здоровье актера.

Солнечная диета

Ее придерживалась Мишель Пфайфер, когда состояла в секте.

Фото Kevin Winter, Getty Images

В чем суть

Еда исключается. Питаться нужно только солнечной энергией, правильно дыша.

Плюсы

Можно научиться дыханию по системе йогов.

Минусы