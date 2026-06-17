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Фитнес-тренер объяснила, как неправильное питание может мешать набору мышц
Питание и еда

17 июня, 13:40

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, как неправильное питание может мешать набору мышц

Кристина Гергис
Автор
Еда в контейнерах
Фото Filmstax, iStock

В материале для «СЭ» фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова рассказала о том, как ошибки в питании могут препятствовать наращиванию мышечной массы.

Она отметила, что мышечный рост существенно замедляется при несбалансированном рационе. Если организму не хватает сложных углеводов, полезных жиров и, что особенно важно, белка, прогресса будет сложно достичь.

Чтобы добиться гипертрофии мышц, нужно потреблять 1,6-2 г белка на 1 кг веса, а также поддерживать общий энергетический баланс.

По словам эксперта, замедлить рост мышц способен как дефицит калорий, так и некорректное распределение макронутриентов.

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