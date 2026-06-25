Биохимик назвала лучшие летние перекусы для активного дня

Эксклюзивно для «СЭ», биохимик и доказательный нутрициолог Анна Дивинская рассказала, что съесть до и после тренировки в жару, чтобы избежать ощущения тяжести.

«В жаркую погоду общепринятый совет «пейте больше воды» важен, но недостаточен. Чтобы охладиться, организм направляет кровь к коже, из-за чего на пищеварение остается меньше ресурсов — желудок работает медленнее. Поэтому привычные продукты, которые хорошо усваиваются в прохладную погоду, летом могут вызвать дискомфорт во время тренировки», — поделилась Дивинская.

За полтора часа до тренировки лучше ограничиться легким перекусом. Оптимальным выбором станет банан или пара фиников с небольшой порцией творога.

От более тяжелых вариантов, например, бутерброда с лососем или овсянки на молоке, стоит отказаться. В них содержатся жир и клетчатка, которые в жару перевариваются дольше обычного. Это может дать неприятное ощущение тяжести уже во время занятия.

После тренировки организм в первые 20-30 минут сосредоточен на восстановлении водного баланса, а не на усвоении питательных веществ и строительстве мышц. Поэтому сразу после нагрузки в первую очередь важно восполнить потерю жидкости — выпить воды.

Спустя время можно перекусить: подойдут кефир, яйцо или творог с ягодами. Употребление мяса лучше отложить минимум на час, поскольку его переработка требует значительных ресурсов, которые в этот период организм задействует для других задач.