Как температура еды влияет на пищеварение: отвечают врачи
Вместе с врачом-диетологом, эндокринологом Натальей Лазуренко и кандидатом медицинских наук, токсикологом Михаилом Кутушовым рассказали, как температура еды влияет на пищеварение и организм в целом.
Что происходит в организме во время усвоения горячей пищи
Внутри организма поддерживается чуть более высокая температура, чем снаружи. Продукты, попавшие в желудок, а потом в кишечник, смешиваются с пищеварительными соками и ферментами. Из-за этого еда принимает примерно ту же температуру, что и у тканей организма.
Если пища изначально теплая или в меру горячая, организму чуть легче ее переварить. Это связано с тем, что нет необходимости «прогревать» еду до приемлемого уровня. Кроме того, горячая пища усиливает кровоснабжение.
Головной мозг посылает импульсы, которые активизируют выделение пищеварительных соков.
Впрочем, процесс переваривания это не сильно ускоряет.
Некоторые ферменты действительно более эффективно работают при определенных градусах. Но температура пищи в желудке быстро выравнивается до температуры тела. Поэтому теплая и горячая еда усваиваются примерно одинаково.
Важно помнить, что есть очень горячую еду нельзя. Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что высокая температура пищи повышает риск рака.
Что происходит в организме во время усвоения холодной пищи
Под холодной едой подразумеваются не только специально охлажденные продукты (например, мороженое или ледяная окрошка), но и продукты комнатной температуры, например, закуски.
Эта пища тоже примет температуру, примерно равной температуре внутри организма. Но на то, чтобы это произошло, организм потратит больше времени. Кроме того, холодное временно сужает кровеносные сосуды в желудке и кишечнике. Это замедляет движение пищи и уменьшает активность пищеварительных ферментов. Поэтому еда комнатной температуры и ниже будет перевариваться дольше.
Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, частое и систематическое употребление холодной пищи может привести к обострению проблем.
Можно ли есть одновременно пищу разной температуры
Может показаться, что есть одновременно холодную и горячую еду вредно для пищеварения. На самом деле продукты разных температур, съеденные в один момент, перевариваются примерно одинаково. Но при условии, что количество теплой и холодной еды одинаково или если теплой пищи больше. В таком случае общая температура продуктов довольно быстро выровняется.
Важнее просто не перегружать желудок резкими перепадами температур.
Есть сначала тарелку очень горячего супа, а после ледяное мороженое — плохая идея. Кроме того, не стоит забывать, что контрастная температура пищи или напитков плохо влияет на зубную эмаль: она трескается.