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Метаболический синдром: что это и почему возникает, симптомы — чем опасен
Здоровье

Сегодня, 19:00

3 мин.

Что такое метаболический синдром и как он мешает вам похудеть

М. Сальникова , А. Денисова , А. Кабанов
Талия
Фото istockphoto.com/agrobacter
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Переедание может приводить к различным проблемам со здоровьем, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. И часто предпосылка всех этих заболеваний — метаболический синдром.

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О том, как выявить это состояние и можно ли с ним бороться, рассказали диетолог-консультант Алексей Кабанов и нутрициолог Алена Денисова.

Что такое метаболический синдром

Метаболический синдром — это патологическое состояние, связанное с повышенной устойчивостью тканей к воздействию инсулина (инсулинорезистентностью).

Синдром возникает из-за большого количества калорий (прежде всего сахара) и низкой физической активности.

Сахар в организме человека распадается на глюкозу и фруктозу. Фруктоза номинально углевод, но по факту больше похожа на жир.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Девушка ест шоколад
Фото istockphoto.com/eternalcreative

Ожирение, которое почти всегда возникает при избытке калорий и недостатке физической активности, приводит к невосприимчивости к инсулину. Сбиваются углеводный, белковый и пуриновый обмен.

При наличии метаболического синдрома риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается вдвое, а риск сахарного диабета второго типа — в пять раз.
Алена Денисова
Нутрициолог

Как выявить метаболический синдром

У человека с метаболическим синдромом нарушается обмен веществ, а жир начинает скапливаться во внутрибрюшной области. Это приводит к увеличению окружности талии. Стоит насторожиться и пройти обследование, если окружность талии больше 88 см у женщин и больше 102 см у мужчин.

Для определения метаболического синдрома требуется осмотр врача и анализ крови.
Алена Денисова
Нутрициолог
Зрелый врач-мужчина
Фото istockphoto.com/DjelicS

Помимо увеличения окружности талии, к симптомам относятся:

  • повышенный уровень триглицеридов (жиров) в крови: больше 1,7 ммоль/л;

  • повышенное артериальное давление;

  • низкий уровень липопротеинов (сложных белков) высокой плотности;

  • нарушение уровня глюкозы.

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Можно ли избавиться от метаболического синдрома

Чтобы избавиться от метаболического синдрома, нужно пересмотреть свой образ жизни. То есть начать больше двигаться, перейти на правильное питание и отказаться от вредных привычек.

Для начала нужно снизить вес как минимум на 5% от исходной массы. Далее, если одной корректировки образа жизни недостаточно, могут быть назначены лекарственные препараты.
Алена Денисова
Нутрициолог

Питание при метаболическом синдроме

Красное мясо, насыщенные жиры и рафинированный сахар повышают риск развития синдрома. Поэтому количество этих продуктов в рационе нужно сокращать. В первую очередь стоит сократить потребление сахара.

Можно использовать натуральные сахарозаменители.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Также стоит добавить в рацион растительные продукты с минимальной обработкой и заменить животные жиры растительными.

Пища с высоким содержанием здоровых жиров
Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Двигательная активность

Как минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут высокой нагрузки в неделю улучшат ситуацию. То есть достаточно нескольких долгих пеших прогулок и спусков-подъемов по лестнице, если нет возможности полноценно заниматься. Бытовая физическая активность тоже пойдет на пользу.

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