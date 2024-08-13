Правда ли, что инозитол помогает вылечить депрессию и сбросить вес: мнение врача
Столетиями люди верили в то, что все болезни можно вылечить одной таблеткой. До сих пор пользуются спросом любые вещества, добавки и продукты, у которых вдруг выявляются чудодейственные свойства. Такая слава есть и у инозитола, который называют витамином юности.
Перед применением любых средств следует проконсультироваться с врачом.
Узнали у врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, что такое инозитол и может ли он быть эффективным при лечении депрессии и снижении веса.
Что такое инозитол
В 1848 году немецкий химик Юстус фон Либих случайно открыл инозитол. Это произошло, когда ученый пытался добыть из проростков пшеницы вещество, убирающее горечь.
Инозитол — витаминоподобное вещество, по биохимическому строению относящееся к спиртам и сахарам.
Инозитол известен как витамин В8. Но он не относится к классическим витаминам, потому что способен самостоятельно синтезироваться в организме. Также инозитол можно получить из продуктов: фруктов, орехов, злаков, мяса, рыбы.
Если в рационе острый дефицит жирных кислот и качественного белка, инозитола может вырабатываться мало. Кроме того, он вымывается из организма при избыточном употреблении кофе и приеме некоторых лекарств.
Роль инозитола в организме
Инозитол принимает участие во многих биологических процессах. Он необходим для роста костей и мышц, поскольку участвует в строительстве клеточных мембран. Также вещество входит в состав инозитфосфатидов, которые содержатся во всех тканях организма и участвуют во многих процессах.
Больше всего инозитфосфатидов в нервной ткани. Благодаря инозитолу происходит качественная передача импульсов в головной мозг.
Кроме того, инозитол помогает регулировать уровень холестерина. Это положительно влияет на здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшает чувствительность к инсулину.
Помогает ли инозитол снизить вес
Инозитол действительно принимает участие в нормализации углеводного обмена и уровня инсулина. Но это вещество (особенно без назначения врача) снизить вес не поможет.
Обмен веществ нарушается из-за избыточного питания, отсутствия регулярной активности и других факторов. Лечение не исключает добавление препаратов инозитола, но только их недостаточно.
Помогает ли инозитол избавиться от депрессии
Инозитол необходим для функционирования возбуждающих и тормозящих нейротрансмиттеров — веществ, которые передают сигналы между нервными клетками или нейронами и другими клетками тела.
При когнитивных расстройствах и депрессии обычно наблюдается пониженный уровень этого вещества. Предварительные исследования показали, что высокие дозы очищенного мио-инозитола могут быть эффективны при булимии, паническом расстройстве, обсессивно-компульсивном расстройстве, агорафобии, однополярной и биполярной депрессии.
Но и в этом случае инозитол — это только вспомогательное средство в терапии. И назначить его может только профильный специалист, если посчитает необходимым. Самостоятельно принимать инозитол, как и любые другие лекарственные средства, нельзя.
Любые назначения должны строго регулироваться лечащим врачом.
Влияние инозитола на организм до конца не изучено. Поэтому бесконтрольное его употребление может не только не принести пользы, но и причинить вред здоровью.