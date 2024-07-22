Салат с консервиро­ванным тунцом и песто: быстрый рецепт

Погода за окном не располагает к долгой готовке. Но организму летом важно получать все необходимые нутриенты. Решением могут стать салаты, в состав которых входят не только свежие овощи, но и белковые продукты: яйца, сыр, рыба. В этом плане отлично подойдут блюда с тунцом. По содержанию белка эта рыба не уступает телятине.

Бренд-шеф Руслан Италмазов поделился авторским рецептом салата с тунцом и соусом песто.

Как выбрать консервированный тунец для салата

В тунце может содержаться ртуть, поэтому его не рекомендуется есть чаще пары раз в неделю. При этом считается, что в консервированном продукте меньше вредных веществ, так как на консервы идет более мелкая (то есть более молодая) рыба, в которой тяжелый металл не успел накопиться. Соединения ртути оседают в основном во внутренних органах и костях рыб. Поэтому нужно покупать консервированные куски филе тунца. В рыбе, продающейся под названием «салатный тунец», могут оказаться перемолотые кости, потроха, шкурка.

Перед покупкой нужно хорошо изучить этикетку, чтобы узнать страну происхождения и состав консервов. В России тунца чаще всего ловят в Японском, Азовском и Черном морях. Лучшие консервы — те, которые изготовлены недалеко от места добычи.

В составе консервов в идеале должны быть только тунец, соль, растительное масло или вода.

Рецепт салата из тунца

Ингредиенты (на четыре порции):

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

листья салата — 1 пучок;

красный лук — 0,5 головки;

помидоры черри — 250 г;

зеленая стручковая фасоль — 200 г;

яйца куриные — 4 шт.;

зеленый базилик — 1 пучок;

пармезан — 80 г;

оливковое масло — 100 мл;

очищенные кедровые орехи — 50 г;

чеснок — 4 зубчика;

соль — по вкусу.

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Способ приготовления:

Сварить яйца вкрутую, остудить, нарезать на четвертинки. Консервированного тунца аккуратно разделить вилкой на более мелкие брусочки. Листья салата промыть, обсушить и нарвать руками. Черри промыть, обсушить, нарезать на четвертинки. Лук очистить и нарезать полукольцами. Удалить у стручковой фасоли жесткие кончики, нарезать на части длиной 3-4 см, бросить в кипящую воду на пять минут, после чего слить горячую воду и залить холодной, добавить льда.

Приготовить песто: измельчить в ступке или блендере до однородной пасты зеленый базилик, пармезан, оливковое масло, очищенные кедровые орехи, чеснок, соль. Смешать листья салата, лук и фасоль, заправить песто, перемешать, выложить на порционные тарелки. Сверху выложить яйца, черри, мясо тунца. Подать к столу.

Для приготовления песто вместо пармезана можно использовать другие виды сыра: грюйер, чеддер или эдам.

Чем можно заправить салат с тунцом

Соус для салата (дрессинг) призван подчеркнуть вкусы всех ингредиентов и собрать их воедино. Тунец — нежирная рыба, которая хорошо сочетается с заправкой на основе оливкового масла. Руслан Италмазов предложил использовать такие варианты: