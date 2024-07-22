Салат с консервированным тунцом и песто: быстрый рецепт
Погода за окном не располагает к долгой готовке. Но организму летом важно получать все необходимые нутриенты. Решением могут стать салаты, в состав которых входят не только свежие овощи, но и белковые продукты: яйца, сыр, рыба. В этом плане отлично подойдут блюда с тунцом. По содержанию белка эта рыба не уступает телятине.
Бренд-шеф Руслан Италмазов поделился авторским рецептом салата с тунцом и соусом песто.
Как выбрать консервированный тунец для салата
В тунце может содержаться ртуть, поэтому его не рекомендуется есть чаще пары раз в неделю. При этом считается, что в консервированном продукте меньше вредных веществ, так как на консервы идет более мелкая (то есть более молодая) рыба, в которой тяжелый металл не успел накопиться. Соединения ртути оседают в основном во внутренних органах и костях рыб. Поэтому нужно покупать консервированные куски филе тунца. В рыбе, продающейся под названием «салатный тунец», могут оказаться перемолотые кости, потроха, шкурка.
Лучше всего выбрать крупнокускового тунца в собственном соку. Мясо должно иметь светлый розовый цвет и приятный аромат.
Перед покупкой нужно хорошо изучить этикетку, чтобы узнать страну происхождения и состав консервов. В России тунца чаще всего ловят в Японском, Азовском и Черном морях. Лучшие консервы — те, которые изготовлены недалеко от места добычи.
В составе консервов в идеале должны быть только тунец, соль, растительное масло или вода.
Очень важно обращать внимание на срок годности и целостность самой упаковки. На банке не должно быть вмятин, сколов и других повреждений, которые могут привести к порче продукта.
Рецепт салата из тунца
Ингредиенты (на четыре порции):
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консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
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листья салата — 1 пучок;
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красный лук — 0,5 головки;
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помидоры черри — 250 г;
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зеленая стручковая фасоль — 200 г;
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яйца куриные — 4 шт.;
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зеленый базилик — 1 пучок;
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пармезан — 80 г;
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оливковое масло — 100 мл;
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очищенные кедровые орехи — 50 г;
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чеснок — 4 зубчика;
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соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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Сварить яйца вкрутую, остудить, нарезать на четвертинки.
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Консервированного тунца аккуратно разделить вилкой на более мелкие брусочки.
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Листья салата промыть, обсушить и нарвать руками.
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Черри промыть, обсушить, нарезать на четвертинки.
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Лук очистить и нарезать полукольцами.
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Удалить у стручковой фасоли жесткие кончики, нарезать на части длиной 3-4 см, бросить в кипящую воду на пять минут, после чего слить горячую воду и залить холодной, добавить льда.
При таком способе приготовления фасоль сохранит яркий зеленый цвет и останется немного хрустящей.
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Приготовить песто: измельчить в ступке или блендере до однородной пасты зеленый базилик, пармезан, оливковое масло, очищенные кедровые орехи, чеснок, соль.
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Смешать листья салата, лук и фасоль, заправить песто, перемешать, выложить на порционные тарелки.
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Сверху выложить яйца, черри, мясо тунца.
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Подать к столу.
Для приготовления песто вместо пармезана можно использовать другие виды сыра: грюйер, чеддер или эдам.
Если вы используете готовый песто, то лучше перетереть его с парой столовых ложек холодной воды или с дробленым льдом. Эта манипуляция сделает цвет более ярким, а текстуру — более однородной.
Чем можно заправить салат с тунцом
Соус для салата (дрессинг) призван подчеркнуть вкусы всех ингредиентов и собрать их воедино. Тунец — нежирная рыба, которая хорошо сочетается с заправкой на основе оливкового масла. Руслан Италмазов предложил использовать такие варианты:
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готовый азиатский перечный соус (можно взять готовый в магазине);
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дрессинг на основе оливкового масла и бальзамического уксуса (ингредиенты нужно смешать до однородной эмульсии, приправить черным перцем и солью по вкусу);
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легкий летний дрессинг на основе оливкового масла и лимонного сиропа (ингредиенты смешать до однородной эмульсии, приправить черным перцем и солью по вкусу);
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медово-горчичный соус (для приготовления нужно пробить в блендере до однородной консистенции мед, французскую горчицу, оливковое масло, лимонный сок и чеснок).