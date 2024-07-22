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Салат с тунцом и песто: рецепт — ингредиенты и как готовить
Питание и еда

Сегодня, 07:00

4 мин.

Салат с консервиро­ванным тунцом и песто: быстрый рецепт

Мария Сальникова
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга
Салат с тунцом и песто
Фото istockphoto.com/Elena_Danileiko
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Погода за окном не располагает к долгой готовке. Но организму летом важно получать все необходимые нутриенты. Решением могут стать салаты, в состав которых входят не только свежие овощи, но и белковые продукты: яйца, сыр, рыба. В этом плане отлично подойдут блюда с тунцом. По содержанию белка эта рыба не уступает телятине.

Консервированный тунец: польза и&nbsp;вред, сколько можно есть, почему его стоит добавить в&nbsp;рацион. Консервированный тунец: польза и вред, сколько можно есть?

Бренд-шеф Руслан Италмазов поделился авторским рецептом салата с тунцом и соусом песто.

Как выбрать консервированный тунец для салата

В тунце может содержаться ртуть, поэтому его не рекомендуется есть чаще пары раз в неделю. При этом считается, что в консервированном продукте меньше вредных веществ, так как на консервы идет более мелкая (то есть более молодая) рыба, в которой тяжелый металл не успел накопиться. Соединения ртути оседают в основном во внутренних органах и костях рыб. Поэтому нужно покупать консервированные куски филе тунца. В рыбе, продающейся под названием «салатный тунец», могут оказаться перемолотые кости, потроха, шкурка.

Лучше всего выбрать крупнокускового тунца в собственном соку. Мясо должно иметь светлый розовый цвет и приятный аромат.
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга

Перед покупкой нужно хорошо изучить этикетку, чтобы узнать страну происхождения и состав консервов. В России тунца чаще всего ловят в Японском, Азовском и Черном морях. Лучшие консервы — те, которые изготовлены недалеко от места добычи.

В составе консервов в идеале должны быть только тунец, соль, растительное масло или вода.

Очень важно обращать внимание на срок годности и целостность самой упаковки. На банке не должно быть вмятин, сколов и других повреждений, которые могут привести к порче продукта.
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга

Рецепт салата из тунца

Ингредиенты (на четыре порции):

  • консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

  • листья салата — 1 пучок;

  • красный лук — 0,5 головки;

  • помидоры черри — 250 г;

  • зеленая стручковая фасоль — 200 г;

  • яйца куриные — 4 шт.;

  • зеленый базилик — 1 пучок;

  • пармезан — 80 г;

  • оливковое масло — 100 мл;

  • очищенные кедровые орехи — 50 г;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • соль — по вкусу.

Салат
Фото istockphoto.com/DronG

Способ приготовления:

  1. Сварить яйца вкрутую, остудить, нарезать на четвертинки.

  2. Консервированного тунца аккуратно разделить вилкой на более мелкие брусочки.

  3. Листья салата промыть, обсушить и нарвать руками.

  4. Черри промыть, обсушить, нарезать на четвертинки.

  5. Лук очистить и нарезать полукольцами.

  6. Удалить у стручковой фасоли жесткие кончики, нарезать на части длиной 3-4 см, бросить в кипящую воду на пять минут, после чего слить горячую воду и залить холодной, добавить льда.

При таком способе приготовления фасоль сохранит яркий зеленый цвет и останется немного хрустящей.
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга

  1. Приготовить песто: измельчить в ступке или блендере до однородной пасты зеленый базилик, пармезан, оливковое масло, очищенные кедровые орехи, чеснок, соль.

  2. Смешать листья салата, лук и фасоль, заправить песто, перемешать, выложить на порционные тарелки.

  3. Сверху выложить яйца, черри, мясо тунца.

  4. Подать к столу.

Для приготовления песто вместо пармезана можно использовать другие виды сыра: грюйер, чеддер или эдам.

Если вы используете готовый песто, то лучше перетереть его с парой столовых ложек холодной воды или с дробленым льдом. Эта манипуляция сделает цвет более ярким, а текстуру — более однородной.
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга

Чем можно заправить салат с тунцом

Соус для салата (дрессинг) призван подчеркнуть вкусы всех ингредиентов и собрать их воедино. Тунец — нежирная рыба, которая хорошо сочетается с заправкой на основе оливкового масла. Руслан Италмазов предложил использовать такие варианты:

  • готовый азиатский перечный соус (можно взять готовый в магазине);

  • дрессинг на основе оливкового масла и бальзамического уксуса (ингредиенты нужно смешать до однородной эмульсии, приправить черным перцем и солью по вкусу);

  • легкий летний дрессинг на основе оливкового масла и лимонного сиропа (ингредиенты смешать до однородной эмульсии, приправить черным перцем и солью по вкусу);

  • медово-горчичный соус (для приготовления нужно пробить в блендере до однородной консистенции мед, французскую горчицу, оливковое масло, лимонный сок и чеснок).

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