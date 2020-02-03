Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста. Теперь ему грозит до четырех лет дисквалификации.

— Я разговаривал с Билялом, он не отрицает, что запрещенный препарат мог попасть в его организм, — заявил в интервью «СЭ» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Он не говорит, что такого быть не могло. Последние годы у него было много травм, реабилитацию он проходил в Германии. Он регулярно проходил тестирование, все было нормально. Но его супруга принимает гормон роста по медицинским показаниям. Возможно, препарат мог случайно попасть и к Махову.

— Речь идет о передаче допинга половым путем, как в случае с канадской гребчихой?

— Посмотрим, что за аргументы представит Махов, пока я не могу о чем-то говорить. Пусть решает суд.

— Махов выведен из состава сборной команды?

— По факту, его там и так не было. Он долго не боролся и турнир в Италии стал первым за долгое время. Тут я вообще не понимаю цели, зачем принимать допинг. Он не являлся явным лидером, у него не было практически никакого статуса внутри страны. Не пытаюсь оправдывать, но реально: вот зачем было что-то принимать? Чтобы побороться на дворовых соревнованиях, а потом стопроцентно попасться? Если допустить, что спортсмен лидер сборной, плюс у него полностью отсутствуют моральные качества, там хотя бы понятна цель что-то съесть ради результата. Но Махов на турнире Ярыгиных не выступал, в состав на чемпионат Европы не планировался. Он взрослый, очень опытный спортсмен, который сейчас уже находится в заключительной стадии своей спортивной карьеры. Зачем ему был нужен допинг — чтобы испортить репутацию, поставить крест на всех заслугах?

— Федерация как-то будет помогать Махову в поиске адвокатов и так далее?

— Пока он с такой просьбой не обращался. Если запрос поступит, конечно, мы в стороне не останемся. (Наталья Марьянчик)