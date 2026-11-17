Карелин рассказал, с какого возраста можно начинать заниматься борьбой

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ» на «СЭ» рассказал о возрасте, в котором дети начинают заниматься греко-римской борьбой. Он сравнил прежние тренерские подходы с историей двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.

— В каком возрасте, на ваш взгляд, нужно начинать заниматься борьбой?

— Если говорить о методиках, которые применялись раньше, то обычно в 10-12 лет. Но есть и другие примеры. Один из воспитанников Виктора Михайловича Кузнецова — Роман Андреевич Власов, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Он пришел в зал почти в шесть лет.

Его старший брат Артем уже занимался борьбой. Мама привела Рому вместе с ним и оставила на скамейке, пока занималась своими делами. Я тогда еще был действующим спортсменом. Посмотрел на ребят и предложил молодому тренеру Вячеславу Викторовичу Роденко сформировать отдельную группу.

Кузнецов сначала не был в восторге. Он работал на результат и считал, что дети, которых набрали в пять-шесть лет, могут устать от борьбы еще до начала серьезных соревнований. Но группа сформировалась. Я сам пришел в зал в 13 с половиной лет, — сказал Карелин.

Власов стал олимпийским чемпионом в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Он также трижды выиграл чемпионат мира — в 2011, 2015 и 2021 годах. Власов и Карелин занимались у новосибирского тренера Виктора Кузнецова.