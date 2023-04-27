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Допинг

Сегодня, 16:50

Девять российских борцов дисквалифицировали за употребление допинга

Виталий Косик
Корреспондент
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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов на основании данных московской лаборатории, сообщает пресс-служба агентства.

В число дисквалифицированных вошли Дарья Лексина (срок дисквалификации до 1 марта 2023 года), Елена Вострикова (до 1 марта).

Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская отстранены до 18 ноября 2023 года, Алексей Щеков — до 1 марта 2024 года.

Спортсменов отстранили от соревнований сроком на два года.

ВАДА
МОК
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