Девять российских борцов дисквалифицировали за употребление допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов на основании данных московской лаборатории, сообщает пресс-служба агентства.

В число дисквалифицированных вошли Дарья Лексина (срок дисквалификации до 1 марта 2023 года), Елена Вострикова (до 1 марта).

Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская отстранены до 18 ноября 2023 года, Алексей Щеков — до 1 марта 2024 года.

Спортсменов отстранили от соревнований сроком на два года.