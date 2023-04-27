Мамиашвили — о дисквалификации 9 российских борцов: «Мы полностью в курсе и наблюдаем за ситуацией»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» новость о том, что международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало девятерых российских борцов.

В число дисквалифицированных вошли Дарья Лексина, Елена Вострикова, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына, Анастасия Щавлинская и Алексей Щеков.

«Это вопрос еще 2012 года. Львиная доля спортсменов уже не борется, к сожалению. Закончили свою карьеру. Но не по этой причине. Мы полностью в курсе и мониторим эту ситуацию. Их вина уже официально доказана? Да. Все процедуры пройдены. Все апелляции уже были поданы и получены минимальные наказания. Федерация мониторит и отслеживает ситуацию», — сказал Мамиашивили «СЭ».

Срок дисквалификации Дарьи Лексиной и Елены Востриковой истек 1 марта. Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Анастасия Щавлинская, Алевтина Лисицина дисквалифицированы до 18 ноября 2023 года. Алексей Щеков дисквалифицирован до 1 марта 2024 года.